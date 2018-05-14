Ювелирные изделия от «Gold and Silver»

Ювелирные изделия давно стали неотъемлемым атрибутом человеческой жизни. В настоящее время они имеют большое значение в создании образа - как мужчин, так и женщин. Многие люди носят атрибуты из драгоценных металлов и камней, чтобы подчеркнуть их статус, уровень благосостояния. Грамотно подобранные ювелирные изделия показывают наличие вкуса и чувство стиля их владельцев.

Золотые кольца являются самыми популярными среди всех украшений. Чаще всего для их производства используется золото 585 или 750 пробы. Присутствие различных легирующих металлов в золотых сплавах влияет на их цвет. Ювелиры применяют желтый, красный, белый и некоторые другие разновидности золота. Широкий ассортимент колец позволяет выбрать подходящие модели для выхода в свет, вечеринки, на работу, например, или для участия на свадьбе, юбилее.

Кольца с бриллиантами имеют особую ценность. Сочетание ограненных бриллиантов с золотом не может оставить безразличным никого. В качестве вставок часто используются различные драгоценные камни, минералы - они также используются для украшения серебряных колец. Поскольку серебро стоит дешевле, чем золото, такие изделия более демократичны по цене.

Во многих семьях имеются шкатулочки, в которых хранятся серьги, цепочки, подвески, броши и другие предметы, для разных случаев жизни. Стоит отметить, что дорогие ювелирные изделия не только предназначены для их главных функций. Их покупка - один из наиболее надежных способов вложения денег. В условиях инфляции золото и драгоценные камни растут в цене.

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