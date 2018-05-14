В настоящее время светодиодные модули стали очень распространены, благодаря наружной рекламе, в частности, для выделения объемных букв, которые могут отличаться по размеру, форме и цвету. Простая установка и компактные размеры светодиодных модулей позволяют создавать множество разнообразных букв по сложности. Компактность и гибкость модулей позволяют создавать данные рекламные атрибуты, различной формы. Более того, имеется возможность освещения букв со всех сторон, что очень выгодно, поскольку они сделаны меньшими по размеру и тонкими. В дополнение к освещению в наружной рекламе, светодиодные модули также используются для световых коробов, коммерческого оборудования, создания анимаций и прочих решений.

Светодиодные модули пользуются высоким спросом в рекламной сфере, благодаря таким качествам, как долговечность, эффективность, энергосбережение, низкие издержки производства.

Светодиодные модули, купить которые можно на сайте https://ledrus.org/moduli_svetodiodnye/, нашли своё обширное применение также в ландшафте, при отделке фасадов и интерьеров, а также для освещения заведений общественного питания. Они украшают места для отдыха, парки, архитектурные проекты, общественные здания. Их можно найти также, при дизайне для частных особняков. Например, светодиодный модуль может быть встроен в мебель для оригинального освещения, и он абсолютно огнестойкий и недоступен для влаги. Также можно декорировать ими садовые дорожки.

Модули со светодиодами могут использоваться, как для основного, так и для вспомогательного освещения. При желании, можете менять изображения, метки, устанавливать динамическое мерцание, перетекание света - посредством специального контроллера.

Они могут свободно использоваться во влажных и взрывоопасных зонах, а также в бассейнах, аквариумах. Просто помните, что вода может в конечном итоге вызвать ржавчину в светодиодном модуле.

Именно так светодиодные модули в последние годы стали альтернативой другим типам освещения, благодаря высокому, безопасному, экономичному применению. Они могут использоваться, как для внешнего, так и для внутреннего освещения.