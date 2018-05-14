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Учимся работать с гипсокартоном

Среди современных стройматериалов, предлагаемых в обширном ассортименте в продаже, имеются прогрессивные нововведения, которые пользуются большой востребованностью. В том числе и гипсокартон. В настоящее время - это один из наиболее универсальных материалов для различных видов ремонтно-строительных работ, которые используются для выравнивания и отделки стен, установки перегородок между помещениями, установки подвесных потолков, фундаментов для пола и прочие.

В любом магазине строительных материалов вам будут представлены листы гипсокартона, желаемого размера и количества, которые предлагаются по низкой стоимости, но имеют высокое качество и эффективность использования. Например, на портале Siniat предлагаются обучающие материалы для работы с гипсокартоном.

Характерные особенности гипсокартона, которые говорят в его пользу, имеют неоспоримые преимущества, являются следующие:

  • способность поглощать влагу, и при повышенной сухости воздуха отдать ее, создав оптимальный микроклимат в жилище;
  • упрощают процесс ремонта, поскольку гипсокартон представляет собой сухую штукатурку, нет надобности применять воду для заколачивания раствора, а просто монтируйте готовые плиты, что значительно упрощает работу строителей;
  • малый вес и легкая установка листов;
  • отсутствие большого количества грязи и мусора, при работе с этим материалом;
  • отличная звукоизоляция и энергосбережение;
  • листы легко изгибаются, режутся, и подвергаются прочей обработке в нужной конфигурации;
  • высокая экологическая совместимость гипсокартона, поскольку все компоненты выполнены из природного материала, без синтетических добавок;
  • не проводит электричество;
  • имеет кислотность, приближенную к кислотности человека, поэтому не оказывает негативного воздействия на его самочувствии;
  • нНевоспламеняемость материалов. Гипсокартон не загорается, потому что между гипсом и картоном нет воздушного зазора, поэтому он может лишь обуглиться. В гипсе есть мало воды, которая в огне высвобождается и не позволяет огню распространяться;
  • множественное увеличение производительности труда, при одновременном сокращении времени строительных работ;
  • низкая стоимость гипсокартона.

Все эти качества идеально подходят для использования гипсокартона в жилых помещениях.

14 май 2018 /
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