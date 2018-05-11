Современное зернохранилище по индивидуальному заказу

Поскольку сбор урожая зерновых культур в последние годы есть весьма удовлетворительным, многие аграрии начали активно обзаводиться элеваторными комплексами для сушки и хранения зерна. Но, чтобы построить отличное зернохранилище необходимо учесть ряд важных факторов, которые будут влиять на качественные характеристики оборудования и продукта, который в нем хранится, а также на ценовые показатели.

Строим зернохранилище - все финансовые расходы закладываются в проекте

Чтобы получить сумму оптимальных расходов на строительство элеватора проектировщику лучше работать в паре с технологами и строителями. Связка теоретиков и практиков позволяет сократить время на возведение конструкции и уменьшить расходы. Проектировщики всегда оставляют запасы стройматериалов, (бетона, металоконструкций), чтобы обеспечность надежность и безопасность постройке. Опытные строители всегда могут подкоректировать проект подсказав, где именно может быть перебор.

Чтобы возвести современное зернохранилище, которое будет полностью соответствовать всем требованиям, необходимо учитывать такие моменты, как:

особенности грунта, ландшафт;

выбор профессиональных исполнителей проектных и строительно-монтажных работ;

выбор оборудования;

особенности инфраструктуры.

Например, если грунт не совсем является пригодным для строительства массивных сооружений в таком случае придется использовать сваи для укрепления конструкции. Это будет примерно на десять процентов дороже чем монтаж на бессвайном основании.

На счет профессионалов, которые будут выполнять заказ от начала проектирования до запуска зернохранилища и так все понятно.

Многие задаются вопросом, какое оборудование устанавливать - отечественное или зарубежное? Как показывает практика, оборудование от европейских поставщиков дороже на семь-десять процентов от украинских производителей. Разница не большая. Значительно проигрывают американцы и турки. Их продукция на целых двадцать процентов дороже нашей.

Как влияет инфраструктура на строительство зернохранилища

Вопрос инфраструктуры также стоит достаточно остро и имеет значительное влияние на финансовые вложения в процессе строительства. Например, необходимо учитывать следующие факторы:

есть ли необходимость в подводке железнодорожного транспорта к площадке зернохранилища; нужен ли монтаж газового трубопровода; удобна ли транспортировка строительных материалов.

Некоторые специалисты утверждают, что именно на инфраструктуру, чтобы построить многофункциональное, современное зернохранилище, уходит львиная доля стартового капитала. Этот факт остается неоспоримым.

Опубликовано по материалам из сайта: http://gcs.com.ua/