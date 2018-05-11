Обзор мониторов 27 дюймов

Выбор монитора - достаточно ответственное дело, от которого непосредственно зависит качество воспроизводимого изображения и восприятие информации. Размер монитора, а также его иные параметры должны соответствовать задачам, которые вы планируете решать с его помощью - например, смотреть телевизор или играть в игры, работать. Вы можете приобрести монитор, размером 27 дюймов в специализированном магазине, возможно с помощью специалистов в этой области.

В настоящее время популярность мониторов с диагональю 27 дюймов существенно увеличилась. Производители предлагают такие экраны для домашнего использования, для профессиональных дизайнеров, а также для любителей онлайн игр и прочих.

Выбираем правильно монитор

Главное на что вам нужно обратить внимание при покупке этих мониторов - хорошая матрица.

Основными преимуществами мониторов с диагональю 27 дюймов, ознакомиться с которыми можно на страницах каталога специализированного интернет-магазина ELMIR в Украине, являются следующие:

Удобство просмотра фильмов.

Позволяет работать с наибольшим удобством, особенно если вам нужно открывать и работать одновременно с двумя вкладками.

Хороший вариант для игр, особенно тех, где вам нужен угол обзора.

Стильный презентабельный дизайн, привлекающий внимание.

Высокое качество изображения, благодаря технологии Dell HDR, сочетающей расширенный динамический диапазон с повышенной глубиной цвета.

Работа с монитором наиболее удобна, из-за минимизации бликов, устранения мерцания и уменьшения синего свечения экрана.

Порт USB Type-C позволяет комбинировать монитор с другими устройствами.

Возможность поворота экрана в портретном режиме, а также поднятие дисплея на достаточно высокое положение.

Встроенная стереосистема, включая два динамика, мощностью 3 Вт.

Возможность подключения наушников.

При покупке монитора 27 дюймов, вам нужно обратить внимание на зерно или единицу изображения на мониторе. Этот индикатор повлияет на качество изображения - например, если зерно велико, то пользователю будет удобнее читать мелкий текст, что является отличным вариантом для людей со слабым зрением. Однако, остальная часть информации будет восприниматься хуже, пиксели будут слишком заметны.