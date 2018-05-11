Преимущества раздельных купальников с закрытыми плавками

О наступлении пляжного сезона многие женщины начинают больше мечтать зимой. Тем не менее, когда на улице снег, представители прекрасной половины начинают приводить фигуру в порядок и проявлять интерес к новинкам купальников текущего сезона. В конце концов, зимой можно полететь на курорт или сходить в закрытый бассейн.

Главное преимущество пляжного сезона - это прекрасная возможность продемонстрировать как можно больше своей элегантности и красивого тела. Наиболее удачным решением здесь будут раздельные купальники. Изысканные и привлекательные модели не только скрасят ваш внешний вид и подчеркнут безупречный вкус, но и обеспечат плавный и красивый загар.

У девушек будет много выбора в этом сезоне, и это главное. Лучше всего купить несколько вариантов, чтобы быть самыми модными на морском побережье.

Почетное место в этом сезоне было занято моделями, которые характеризуются скромным и женственным дизайном. Раздельные купальники с высокими плавками - отличный выбор для скрытия нежелательных участков на животе и бедрах, а также демонстрации изящества в образе.

Девушки с пышными формами могут не беспокоиться о некоторых недостатках своей фигуры, так как дизайнеры подготовили для них обширный спектр моделей, в которых они могут подкорректировать свою форму и выглядеть женственно. Возвращенная мода на раздельные купальники с закрытыми плавками, с завышенной талией поможет пышечкам не только подтянуть вес в проблемных областях, но и находиться в тренде. Такие стили были представлены в коллекциях с закрытым лифом в монохромных кислотных цветах или комбинацией базовых оттенков на рисунке.

Такие стили раздельных купальников вполне приемлемы для пляжного волейбола и других игр на побережье.

Последние тенденции моды указывают на актуальность открытых стилей для модниц с пышными формами. Стильные тенденции позволили им целиком отказаться от закрытых купальников и полностью насладиться прекрасным загаром.

Закрытый низ раздельных купальников будет сглаживать слишком округлые бедра и ягодицы. И, взяв модель с высокой посадкой, вы можете отрегулировать талию и живот.

В современной моде дизайнеры предпочитают комбинировать завышенные плавки с лаконичным верхом. Чтобы не добавлять лишний объем к бедрам, дизайнеры дополняют плавки прорезями по бокам, что выглядит очень привлекательно.

Открытый низ купальников не всегда является беспроигрышным решением. Иногда закрытые плавки считаются более актуальными - ведь они помогают скрывать растяжки и целлюлит.

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