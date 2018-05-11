Большинство изображений, которые нашли своё активное применение в наружной рекламе, производятся, с использованием широкоформатной печати. Для этих целей есть специализированное оборудование, которое позволяет печатать на достаточно широких материалах.

Говоря об определении, широкоформатная печать представляет собой процесс цифровой полноцветной печати на широкоформатных рулонных материалах. В самом начале готовится файл. Он по своему качеству и будет влиять на совершенство печати. После этого рулон заряжается, заливается краска, еще пару действий и начинается процесс печати. В принципе, оборудование для данного вида печати можно сравнить с принтером, но более громоздких габаритов. Машины для печати очень различны - все зависит от типа работы. Выбор чернил также должен быть сделан с ответственностью. От их качества зависит то, сколько будет служить, например, баннер или иная рекламная продукция.

Изображения могут быть нанесены на различные материалы, но в основном, для этих целей используются следующее:

На баннерном полотне.

На самоклеющейся пленке.

На бумаге.

Разумеется, используемый материал зависит от целей той или иной компании. Бумага обычно используется для печати изображений, которые недолговечны. Например, на выставках, презентациях или концертах. Такие атрибуты можно использовать на протяжении одного месяца. Некоторые изделия печатаются водорастворимыми чернилами. Целесообразно использовать их только в помещении, поскольку они не защищены от влаги. На строительной сетке обычно размещаются изображения огромных размеров.

При использовании широкоформатной печати, заказать которую в Украине, например, на сайте https://clickprint.com.ua/SHirokoformatnaya-pechat.html, можно будет создать изображение любого оттенка и полутона. Существует также возможность распечатать фотографию огромных размеров. На указанном сайте все услуги предоставляются только по доступным расценкам. Недостаток данного метода печати может быть связан с узконаправленной специализации.