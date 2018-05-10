Приобретение жилплощади в Ирпене: достоинства недвижимости невдалеке от столицы
Невзирая на кризисы в отечественной экономике, люди нашего государства всегда повышают свои правила к качеству жизни. Одним из главнейших обстоятельств здесь признается удобное, обширное жилье, которое располагается в экологической местности и невдалеке от базовых объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Непосредственно из-за сильной загрязненности воздуха в Киеве многие граждане предпочитают взять жилплощадь в Ирпене, где экологическая ситуация существенно больше предпочтительнее для жизни. Особо важным такой фактор стал для семей, где существует один ребенок либо несколько. Но имеется ли в городах-спутниках Киева все подходящее для полноценного проживания с точки зрения инфраструктуры?
Прекрасное соотношение безопасной экологии и развитой инфраструктуры
Ирпень и близлежащие маленькие города, расположенные в юго-восточном направлении в непосредственной близости от Киева, еще несколько десятилетий назад входили в своеобразную курортную зону. Там располагалось множество санаториев, туристических баз, лагерей для детей. Обуславливалось это наличием в настоящей местности крупных хвойных и смешанных лесных массивов. За последние 10 лет в Ирпене развилось массовое жилищное строительство, что пагубно влияет на экологическую обстановку. Однако и теперь настоящий район остается настоящими "легкими" Киева. Обычные для этого города объявления - новостройки киевской области на карте. Достоинствами покупки жилой площади именно в Ирпене считаются:
- Развитая транспортная инфраструктура (постоянно строятся и расширяются автомагистрали, бесперебойно работают пригородные электрички);
- Безопасная экологическая обстановка, чем в зоне столицы Украины;
- Стабильный рост экономической и социальной инфраструктуры (приход людей в города обуславливает постройку новых школ, детских садов, клиник, торговых центров);
- Обустроенность лесопарковых зон, которые считаются хорошими местами для семейного отдыха.
При таких плюсах купля жилища в Ирпене стоит значительно дешевле, чем приобретение похожей недвижимости вблизи Киева. Это вызвано не столько расположением вне Киева, однако и большим количеством застройщиков, действующих в предместье. Жесткая конкуренция заставляет стройкомпании предлагать клиентам экономичные варианты приобретения жилой площади.
Приобретение жилища у компании AiD Group
Людям, которые хотели бы взять <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --> недвижимость в Ирпене следует только внимательно подойти к подбору ответственного и надежного застройщика. Одной из данных компаний является AiD Group, которая предлагает своим заказчикам:
- Выгодные условия приобретения (доступные цены, удобные схемы рассрочки непосредственно от фирмы);
- Удобные планировки жилплощади;
- Гарантию сдачи сооружений в соответствии с договорными сроками;
- Строительство из качественного и экологически чистого красного кирпича.
Важным фактором считается, что объекты AiD Group строятся в непосредственной близости от автошоссе, идущих в столицу. Добраться до столицы имеется возможность буквально за пятнадцать минут на персональной автомашине или на регулярно отправляющихся маршрутках.
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