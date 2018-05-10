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Подключение SIP номера у Binotel

Корпоративная телефония в развитых странах уже много лет уверенно переходит в облако. Однако в недалеком прошлом на украинском рынке был своеобразный вакуум решений: «умная корпоративная телефония» могла быть обеспечена только для крупного бизнеса, и практически не было готовых решений для малого и среднего.

Binotel предложила украинским компаниям быструю и удобную офисную телефонию - с подключением на один день, без приобретения офисной АТС, прокладки кабеля, последующего обслуживания и немалых финансовых затрат. Компания предоставляет услуги телефонии на основе облачной модели SaaS (Software-as-a-Service) - устройство расположено не в помещении пользователя, а в дата-центре Binotel. В таком случае клиент может сохранить свои имеющиеся номера телефонов.

Клиент Binotel получает готовую телефонную инфраструктуру с обширным спектром бизнес-инструментов. Когда абонент звонит на номер обслуживания клиентов Binotel, звонок моментально передается через виртуальную АТС и поступает в офис клиента через Интернет. Работникам офиса нужны IP-телефоны или обычные телефоны, подключенные к Интернету через IP-шлюз. Разумеется, вы можете получать звонки и через компьютер с гарнитурой. При желании, можно подключить SIP номер к Бинотел - в этом нет ничего сложного, и это не подразумевает больших затрат.

Облачная АТС от Binotel распределяет вызовы сотрудникам, предоставляет многоканальные услуги, предотвращает неподтвержденные вызовы, записывает все разговоры, генерирует статистику производительности работников и активность клиентов и прочее. В частности, Binotel предоставляет ответы на многие значимые вопросы для менеджера: сколько звонков принимает / делает конкретный работник или отдел? Сколько неотвеченных звонков имеет отдел? Сколько новых клиентов звонит в месяц? И многие другие.

Более того, Binotel имеет свою собственную API-библиотеку, посредством которой можно интегрировать АТС с CRM / ERP-системами клиентов.

С его помощью вы также можете бесплатно общаться внутри компании. В то же время цены на услуги Binotel в Украине довольно доступны для малого и среднего бизнеса.

Еще больше информации можно получить на сайте binotel.ua.

10 май 2018 /
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