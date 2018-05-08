Любителям мяса посвящается

Все люди, которые едят мясо, ценят свинину за ее прекрасный вкус и питательные качества. Однако, данные выдающиеся характеристики свойственны лишь качественному продукту, который трудно оценить сразу. С высокой ценой на мясо, возможность правильно выбрать хороший кусок - пригодится всем. Для этого вам нужно знать, где выбрать и что искать.

Качество свинины напрямую зависит от следующих критериев:

возраст свиньи;

её здоровье;

особенности питания;

правильный убой;

технологическая резка туши.

Вы можете выбрать свинину в супермаркете или на рынке. Но вы не можете делать это на улицах. Оптимальным выбором для этого будет магазин, в котором качество мясных продуктов находится под серьезным контролем. Обычно мясо оценивается по цвету и поверхности разреза, далее - по запаху. При выборе, вы имеете право попросить кусок, обратить внимание на оттенок и запах. Если вы желаете закупить свинину оптом, то можете сделать это на сайте http://myaso-optom.com/pork/, в качестве предлагаемых здесь продуктов сомневаться не стоит.

Перед приобретением развесного мяса вы можете спросить о свежести и запросить соответствующий документ. Если вы получили отказ, то продукт, вероятно, просрочен. При выборе, следует иметь в виду, что мясо подразделяется на сорта, в зависимости от участков. Высший сорт включает поясничную и лопаточную часть, а шейный отдел считается более низким сортом.

При покупке замороженного продукта вам необходимо убедиться в отсутствии вторичного замораживания. Такое явление характеризуется розовыми кристалликами, которые особенно заметны в разрезе. Долгое хранение способствует потемнению туш и возникновению характерных пятен по краям. Каждая такая процедура берет у мяса первозданный вид и питательную ценность.

Выбор свинины - ответственное дело, поскольку от этого зависит не только вкус и качество готовых блюд, но и здоровье. Освоив простые правила этого процесса, вы можете легко отличить некачественный продукт. В то же время, не стесняйтесь спрашивать сертификаты у продавцов. Если они торгуют качественным товаром, он всегда будет идти на встречу, поскольку ему нечего скрывать.