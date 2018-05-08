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Чем угостить внезапных гостей

Наверное, невозможно даже представить какой-нибудь фуршет или банкет, без закусок. Это общее название большой группы блюд, которые обычно подаются к столу перед основными или главными блюдами. Часто закуски используются в качестве основных блюд во время легких трапез или пикников. Такие легкие блюда можно подавать вместе с алкогольными напитками или аперитивами.

Есть два основных вида закусок - холодные и горячие. Помимо этого, та или иная закуска непосредственно зависит от состава ингредиентов, которые используются во время приготовления. Большинство закусок производится из таких продуктов, как овощи, мясо и колбасы, рыба и другие морепродукты, в том числе сыр и фрукты. К этим легким блюдам также добавляются различные соленые огурцы, консервы и прочие домашние заготовки. Например, для русской кухни актуальны закуски, в состав которых входит квашеная капуста, соленые или маринованные огурцы, помидоры и другие.

Наиболее популярными в мире являются такие закуски, как сандвичи, канапе или тарталеты. Эти виды "быстрых блюд" могут быть изготовлены из различных ингредиентов. Часто, как закуски, используются различные виды салатов. Часто салаты выкладывают в тарталетки (небольшие формы из теста) и служат полноценной и питательной закуской. Следует отметить, что основная цель данных легких блюд - стимулировать аппетит перед основными блюдами.

Разумеется, для каждой национальной кухни свойственны соответствующие закуски. Их список можно продолжать очень долго. Различные виды закусок открывают обширные возможности для поваров выбирать блюда для меню. Закуски подаются на стол не только во время праздничного или торжественного мероприятия - свадьбы, юбилеи - такие блюда также используются в ежедневном рационе.

Большинство профессиональных кулинаров уверяют, что закуски в любом случае требуют особого внимания. В конце концов, правильно выбранные и подготовленные легкие блюда не только подготавливают систему пищеварения гостей для основной части мероприятия, но также влияют на общее впечатление о торжестве.

08 май 2018 /
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