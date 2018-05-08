Ларингит у детей - достаточно распространенное заболевание, связанное с воспалением слизистой оболочки гортани, что приводит к удушающему пароксизмальному кашлю. При отсутствии лечения, ларингит может быть осложнен сужением гортани и развитием ложного крупа.

Наиболее часто данное заболевание обнаруживается у детей дошкольного возраста, что связано с их слабым иммунитетом и анатомическими особенностями структуры органа. Воспаление гортани может развиваться, как самостоятельное заболевание и действовать как осложнение забытого ОРВИ, когда инфекция распространяется и включает верхнее и нижнее отделы дыхательных путей в патологическом процессе. Редко ларингит у детей протекает изолированно - трахея и бронхи все еще участвуют в воспалительном процессе, что приводит к более серьезному заболеванию.

Особенности течения данной болезни у детей связаны с анатомической структурой дыхательного тракта, а именно с узким просветом голосовой щели и формой песочных часов гортани. Слизистые оболочки, выстилающие орган, рыхлые, снабжены кровеносными сосудами, в результате чего они имеют склонность к отеку с переливом крови в горло. При недостаточном поступлении кислорода и спазмов горла дети часто развивают обструкцию дыхательных путей и развивают дыхательную недостаточность.

В зависимости от тяжести хода и продолжительности данного заболевания, ларингит у детей может возникать в острой или хронической форме.

Также, на основании характера заболевания, ребенку назначают противовирусные препараты или антибиотики, чувствительные к патогену.

Когда температура тела у маленького пациента выше 38 градусов, ему следует назначить жаропонижающее средство.

Для лечения ларингита у детей ингаляция через распылитель имеет хороший терапевтический эффект. С помощью этого устройства можно доставить лекарство прямо в очаг воспаления.

Во время лечения ларингита вы не должны давать детям острых специй в их ежедневном меню. Все это может раздражать слизистую оболочку гортани. А влажность в помещении, где находится маленький пациент, должна составлять не менее сорока процентов.