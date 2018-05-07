Недвижимость без посредников

Проблема выбора недвижимости для покупки или аренды актуальна практически всегда. В то же время риэлторы и посредники повышают стоимость жилья, из-за существенных комиссионных сборов за услуги по выбору и регистрации недвижимости.

Вы можете избежать этого, рассматривая различные предложения по аренде и продаже жилых объектов на соответствующих ресурсах от владельцев. Вы сможете неплохо сэкономить, если выберете правильный вариант.

На специализированном сайте недвижимости metr.ua вы можете найти информацию об объектах жилищного фонда, которые предлагаются в продаже в любом регионе, который вас интересует в нашей стране. В таком случае все возможные предложения будут доступны вам только от владельца без посредничества третьих лиц, планирующих заработать на вас.

Более того, можно отметить следующие преимущества: