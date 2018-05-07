Недвижимость без посредников

Проблема выбора недвижимости для покупки или аренды
актуальна практически всегда. В то же время риэлторы и посредники повышают
стоимость жилья, из-за существенных комиссионных сборов за услуги по выбору и
регистрации недвижимости.
Вы можете избежать этого, рассматривая различные предложения
по аренде и продаже жилых объектов на соответствующих ресурсах от владельцев.
Вы сможете неплохо сэкономить, если выберете правильный вариант.
На специализированном сайте недвижимости metr.ua вы можете найти информацию об
объектах жилищного фонда, которые предлагаются в продаже в любом регионе,
который вас интересует в нашей стране. В таком случае все возможные предложения
будут доступны вам только от владельца без посредничества третьих лиц,
планирующих заработать на вас.
Более того, можно
отметить следующие преимущества:
Вам предлагается уникальная возможность выбрать
подходящее жилище из большого количества объектов недвижимости, предлагаемых
для продажи их хозяевами. В то же время стоимость будет соответствовать
реальной, объявленной владельцем, без дополнительных комиссий и обмана, при
выборе варианта, который вам подходит.
Отсутствие ненужных комиссий. Сэкономленные средства вы сможете потратить
на ремонт, покупку мебели и бытовой техники, а также на улучшение состояния
жилья, которое вы покупаете.
Сэкономьте время. Вам не придется терять лишнее
время на переговоры с риэлтором, соглашение и прочие дела. Договоритесь с
хозяином и назначьте время встречи - всё это вы сможете сделать самостоятельно,
не дожидаясь ответа от риэлтора.
В любое удобное для вас время вы познакомитесь с
расположением жилплощади, условиями жизни, инфраструктурой, состоянием
коммуникаций.
Только точная информация. Многие риэлторы могут
осознанно скрывать недостатки квартиры, которую вы покупаете, чтобы получить прибыль от продажи. На
специализированном сайте недвижимости вы всегда получаете актуальную информацию
с подробными снимками и контактными данными владельца, с которым вы можете встретиться,
чтобы он показал вам предлагаемый вариант жилья.
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ