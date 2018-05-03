» » Загадки и тайны Антарктиды

Загадки и тайны Антарктиды

Американские геологи сообщили об открытии ледяного вулкана на западе Антарктиды, находящегося на глубине километра под льдом, что указывает на начало периода повышенной геологической активности на данном континенте и ускоренное таяние его льда. Таинственный материк Антарктида всегда был интересен исследователям. Она несколько похожа на Марс - дело в том, что ледяной континент изучен не намного лучше, чем «Красная планета». Здесь и там достаточно загадок и тайн. Например, можно ознакомиться с некоторыми из них на сайте https://dom-isemya.ru/eshhe/interesnoe/antarktida-zagadki-i-taynyi/.

Среди ученых есть мнение, что глубина ледового континента может скрыть формы жизни, которые о сих пор не были исследованы. Они представляют собой продукт эволюции, который пошел по другому пути. В этом случае возлагаются немалые надежды на изучение озера в Антарктиде, скрытого под невероятно огромной ледяной толщей. В 1997 году посредством специализированного бурового комплекса в ледяной "броне" Антарктиды была сделана дыра, глубиной 3523 метров, всего в двухстах метров от поверхности озера.

Ещё средой обитания для антарктических организмов являются "Сухие долины". Они необычны тем, что дождя на них не было свыше двух миллионов лет. Многие километры долин не имеют ледяного покрова, из-за очень сухого воздуха. Большинство учёных утвержают, что это наиболее суровое место на Земле. Антарктические «оазисы» были обнаружены ещё в 1903 году. А в 1978 году американские биологи обнаружили здесь морские водоросли, грибы и микроорганизмы, даже внутри камней.

Тот факт, что животные обитали в Антарктиде, подтверждают результаты, сделанные современными учёными. Американские исследователи обнаружили на этом ледяном континенте окаменелости, возраст которых насчитывает 245 миллионов лет. Норы могли быть обителью для четырехногих рептилий. Наибольшие отверстия простираются на глубину материка на 35,5 сантиметров, шириной около 15 сантиметров, а высотой - 7,5 сантиметров. Внутри дыр палеонтологи не нашли останков животных, однако на стенах были обнаружены следы когтей их обитателей.

03 май 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Про НЛО
Хочу все знать

Про НЛО

Как считает знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг, инопланетяне существуют, но нам лучше держаться от них подальше. А то мало ли что… 10 место: Самым интересным на карте турецкого адмирала
Интереcный факт о ледниковом парке.
Хочу все знать

Интереcный факт о ледниковом парке.

Когда Джордж Вэнкувер исследовал побережье Аляски в 1794 году, залив еще не существовал. Вместо входного отверстия, Ванкувер увидел твердую стену льда сотню метров в высоту и уходящую в море. С тех
Факты о природных аномалиях
Хочу все знать

Факты о природных аномалиях

1. В Китае есть река с водопадом, который не замерзает зимой при минус 30 градусах по Цельсию. Зато в середине лета, поток, по необъяснимым причинам, начинает застывать. 2. Совсем крохотный водоем
Самый северный и самый южный материк нашей планеты
Хочу все знать

Самый северный и самый южный материк нашей планеты

Материком называется крупный массив суши, располагаемый своей большей частью над уровнем Мирового океана. По общей площади материки составляют 29 процентов земной поверхности. Все мы знакомы с этими
Неразгаданные тайны
Хочу все знать

Неразгаданные тайны

Самое загадочное тело в нашей солнечной системе — это Гектор, тело, находящееся в кольце астероидов. Оно меняет свой блеск с идеальной периодичностью в семь часов. Такая периодичность возможна для
Как выглядит Антарктида безо льда?
Хочу все знать

Как выглядит Антарктида безо льда?

Если попросить любого человека представить себе Антарктиду, то большинство сразу изобразят в уме огромный ледяной пласт.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Книжные бестселлерыБыстровозводимые каркасно-тентовые складыОтчетные документы за проживание в гостиницеПеревезти груз из КиеваВиды бересклетаПлюсы VIP таксиПокупка гостиничных чековГрамотный выбор ламината: класс, предназначение, качественные параметры


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+