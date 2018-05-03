Загадки и тайны Антарктиды

Американские геологи сообщили об открытии ледяного вулкана на западе Антарктиды, находящегося на глубине километра под льдом, что указывает на начало периода повышенной геологической активности на данном континенте и ускоренное таяние его льда. Таинственный материк Антарктида всегда был интересен исследователям. Она несколько похожа на Марс - дело в том, что ледяной континент изучен не намного лучше, чем «Красная планета». Здесь и там достаточно загадок и тайн. Например, можно ознакомиться с некоторыми из них на сайте https://dom-isemya.ru/eshhe/interesnoe/antarktida-zagadki-i-taynyi/.

Среди ученых есть мнение, что глубина ледового континента может скрыть формы жизни, которые о сих пор не были исследованы. Они представляют собой продукт эволюции, который пошел по другому пути. В этом случае возлагаются немалые надежды на изучение озера в Антарктиде, скрытого под невероятно огромной ледяной толщей. В 1997 году посредством специализированного бурового комплекса в ледяной "броне" Антарктиды была сделана дыра, глубиной 3523 метров, всего в двухстах метров от поверхности озера.

Ещё средой обитания для антарктических организмов являются "Сухие долины". Они необычны тем, что дождя на них не было свыше двух миллионов лет. Многие километры долин не имеют ледяного покрова, из-за очень сухого воздуха. Большинство учёных утвержают, что это наиболее суровое место на Земле. Антарктические «оазисы» были обнаружены ещё в 1903 году. А в 1978 году американские биологи обнаружили здесь морские водоросли, грибы и микроорганизмы, даже внутри камней.

Тот факт, что животные обитали в Антарктиде, подтверждают результаты, сделанные современными учёными. Американские исследователи обнаружили на этом ледяном континенте окаменелости, возраст которых насчитывает 245 миллионов лет. Норы могли быть обителью для четырехногих рептилий. Наибольшие отверстия простираются на глубину материка на 35,5 сантиметров, шириной около 15 сантиметров, а высотой - 7,5 сантиметров. Внутри дыр палеонтологи не нашли останков животных, однако на стенах были обнаружены следы когтей их обитателей.