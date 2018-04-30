Мебель для ванной комнаты в классическом стиле

Выбирая мебель для ванной комнаты, вы должны опираться на стиль, в котором потолок и стены отделаны в данном помещении. Рассмотрим особенности мебели для ванной комнаты в стиле классика.

Для начала стоит отметить, что классический стиль подразумевает свободу и пространство, поэтому лучше смотреть на большие ванные комнаты.

Если вести речь о сантехнике, то подойдут модели крупного размера традиционных форм и цветов - например, белый, мягкий розовый, зеленый, синий. Также прекрасно будет смотреться имитация природного камня.

Мебель для ванной классика, в основном, состоит из гарнитуры с шкафчиками под раковиной, в том числе и висячих шкафов. В таком случае лучше выбрать либо очень простые и строгие формы в белом, либо, наоборот, сложные фасады с имитацией штукатурки и резных узоров. Столешницу лучше покупать из материалов с имитацией натурального камня, также здесь подходят металлические детали.

Обязательным атрибутом гарнитура для ванной комнаты в ретро-классическом стиле является зеркало. Особое внимание следует уделить его рамке, которая должна выглядеть изысканно, преображая интерьер.

Кроме того, если пространство в ванной комнате позволяет, вы можете положить банкетку или диван, небольших размеров, в классическом стиле в ванной комнате, что еще больше подчеркнет изощренность и продуманность обстановки.

Особое внимание, при выборе классического гарнитура, следует уделять цвету. Здесь прекрасно подойдут различные оттенки белого, а также розового, синего, зеленого, красного. Все выбираемые оттенки должны быть спокойными, и лучше отказаться от ярких нюансов, предпочитая сдержанность и осознанность.

Классический стиль в любом помещении, в том числе и ванной комнате, подразумевает наличие глянцевых поверхностей в большом количестве. Для текстиля лучше выбирать легкие материалы, к которым относятся шелк и шифон, или, наоборот, дорогостоящие - бархат, тафта, парча. Подходит для мебельной обивки и кожи, кроме того, это наиболее практичный выбор для ванной комнаты, где накапливается много водяного пара.

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