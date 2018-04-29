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Быстровозводимые каркасно-тентовые склады

Строительство каркасно-тентовых конструкций становится популярным. Сооружения просты в обслуживании, быстро собираются и демонтируются. Они дешевле не только строительства деревянных или каменных зданий, но и даже их аренды.быстровозводимые каркасно-тентовые склады

Преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простые монтаж, разборка и установка;
  • легкость;
  • удобная транспортировка;
  • светопропускная способность ПВХ позволяет экономить на искусственном освещении;
  • сопротивляемость ткани ПВХ к агрессивным средам, не коррозирует;
  • упрощенная система получения разрешений на возведение;
  • высокая прочность материалов;
  • устойчивость ПВХ к лучам УФ;
  • при инсталляции не требуется спецтехника.

Из легких каркасных сооружений получаются универсальные помещения под склады.

Ознакомиться с разными моделями, и купить быстровозводимые каркасно-тентовые склады на сайте http://rdv.by/tentovye-sklady-i-angary-v-vitebske, можно позвонив по любому доступному способу связи из указанных на сайте.

Цены могут изменяться в зависимости от материала, из которого они изготавливаются. В основном стены и крыша покрываются тканями из ПВХ или оцинкованными профилированными листами, защищенными полимерными составами.тентовые склады

Особенности конструкции арки

Ангары делятся по разновидностям конструкции:

  • двускатные - для сооружения небольших складов до 10 метров в длину;
  • двускатные скругленные - проектируются для широких помещений без внутренних опорных стоек;
  • полукруглые - имеют высокую устойчивость от опрокидывания, недороги;
  • полигональные - имеют высоту крыши значительно меньше ширины каркаса, небольшая масса крыши;
  • арочные - отлично подходят для организации складов объемной продукции.

Корпус конструкций изготавливается из прочной стали с антикоррозийным покрытием трех типов для разных сред:

  • грунтовка с последующей окраской эмалью;
  • химическая обработка, грунтовка, покраска;
  • порошковое полимерное покрытие.

Ознакомившись с продукцией предприятия более детально на сайте, или получив исчерпывающие консультации наших менеджеров можно заказать быстровозводимые каркасно-тентовые склады в Минске.

Специальные предложения

Предприятие Реддавей-Групп изготовит также нестандартные конструкции по вашим наброскам. Если вы сомневаетесь в том, сможете правильно и оперативно установить ангар самостоятельно, предприятие предлагает изготовление каркасно-тентовых складов под ключ на любой территории Республики Беларусь. Доставку комплектующих конструкции выполнит компания RDV.

29 апрель 2018 /
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