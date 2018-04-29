Быстровозводимые каркасно-тентовые склады
Строительство каркасно-тентовых конструкций становится популярным. Сооружения просты в обслуживании, быстро собираются и демонтируются. Они дешевле не только строительства деревянных или каменных зданий, но и даже их аренды.
Преимущества:
- низкая стоимость;
- простые монтаж, разборка и установка;
- легкость;
- удобная транспортировка;
- светопропускная способность ПВХ позволяет экономить на искусственном освещении;
- сопротивляемость ткани ПВХ к агрессивным средам, не коррозирует;
- упрощенная система получения разрешений на возведение;
- высокая прочность материалов;
- устойчивость ПВХ к лучам УФ;
- при инсталляции не требуется спецтехника.
Из легких каркасных сооружений получаются универсальные помещения под склады.
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Цены могут изменяться в зависимости от материала, из которого они изготавливаются. В основном стены и крыша покрываются тканями из ПВХ или оцинкованными профилированными листами, защищенными полимерными составами.
Особенности конструкции арки
Ангары делятся по разновидностям конструкции:
- двускатные - для сооружения небольших складов до 10 метров в длину;
- двускатные скругленные - проектируются для широких помещений без внутренних опорных стоек;
- полукруглые - имеют высокую устойчивость от опрокидывания, недороги;
- полигональные - имеют высоту крыши значительно меньше ширины каркаса, небольшая масса крыши;
- арочные - отлично подходят для организации складов объемной продукции.
Корпус конструкций изготавливается из прочной стали с антикоррозийным покрытием трех типов для разных сред:
- грунтовка с последующей окраской эмалью;
- химическая обработка, грунтовка, покраска;
- порошковое полимерное покрытие.
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Предприятие Реддавей-Групп изготовит также нестандартные конструкции по вашим наброскам. Если вы сомневаетесь в том, сможете правильно и оперативно установить ангар самостоятельно, предприятие предлагает изготовление каркасно-тентовых складов под ключ на любой территории Республики Беларусь. Доставку комплектующих конструкции выполнит компания RDV.
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