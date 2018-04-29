Быстровозводимые каркасно-тентовые склады

Строительство каркасно-тентовых конструкций становится популярным. Сооружения просты в обслуживании, быстро собираются и демонтируются. Они дешевле не только строительства деревянных или каменных зданий, но и даже их аренды.

Преимущества:

низкая стоимость;

простые монтаж, разборка и установка;

легкость;

удобная транспортировка;

светопропускная способность ПВХ позволяет экономить на искусственном освещении;

сопротивляемость ткани ПВХ к агрессивным средам, не коррозирует;

упрощенная система получения разрешений на возведение;

высокая прочность материалов;

устойчивость ПВХ к лучам УФ;

при инсталляции не требуется спецтехника.

Из легких каркасных сооружений получаются универсальные помещения под склады.

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Цены могут изменяться в зависимости от материала, из которого они изготавливаются. В основном стены и крыша покрываются тканями из ПВХ или оцинкованными профилированными листами, защищенными полимерными составами.

Особенности конструкции арки

Ангары делятся по разновидностям конструкции:

двускатные - для сооружения небольших складов до 10 метров в длину;

двускатные скругленные - проектируются для широких помещений без внутренних опорных стоек;

полукруглые - имеют высокую устойчивость от опрокидывания, недороги;

полигональные - имеют высоту крыши значительно меньше ширины каркаса, небольшая масса крыши;

арочные - отлично подходят для организации складов объемной продукции.

Корпус конструкций изготавливается из прочной стали с антикоррозийным покрытием трех типов для разных сред:

грунтовка с последующей окраской эмалью;

химическая обработка, грунтовка, покраска;

порошковое полимерное покрытие.

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Специальные предложения

Предприятие Реддавей-Групп изготовит также нестандартные конструкции по вашим наброскам. Если вы сомневаетесь в том, сможете правильно и оперативно установить ангар самостоятельно, предприятие предлагает изготовление каркасно-тентовых складов под ключ на любой территории Республики Беларусь. Доставку комплектующих конструкции выполнит компания RDV.