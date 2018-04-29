Особенности операции по удалению ЭКХ

Эпителиальный копчиковый ход является врожденным заболеванием, характеризующимся дефектом в подкожной клетчатке между ягодицами. Пациентами в этом отношении, чаще всего, являются молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет.

Существует предположение, что данное заболевание образуется, из-за неправильного роста волос в анусе, их врастания в кожу. По этой причине иностранные специалисты называют эту патологию волосистой кистой. В основном, эта аномалия проявляется, при проникновении в копчиковый ход инфекции. Часто это происходит при травмах в зоне копчика, тяжелом переохлаждении, несоблюдением правил гигиены и наличием специфической инфекции в анусе. В результате этих факторов эпителиальный копчиковый ход расширяется, его стенка может разрушиться. Со временем возникает воспалительный процесс, который поражает зону копчика и крестца, жировой ткани.

Единственным проявлением данного заболевания является наличие одного или нескольких отверстий в копчике. При возникновении инфекции возникают следующие симптомы:

зуд, отек, покраснение и боль в анусе;

головные и мышечные боли;

повышенная температура тела;

гнойные или кровоточащие выделения из внешних отверстий копчикового хода;

слабость.

Со временем в области складок между ягодицами появляется безболезненный инфильтрат с четкими контурами. Пациент чувствует это во время движений. При воспалении копчика образуется гнойный абсцесс. Если в этот момент пациент обращается к врачу, предпринимаются требуемые меры, затем происходит выздоровление.

Болезнь лечится только хирургическим путем. Как правило, операция по удалению эпителиального копчикового хода легко переносится. Швы удаляются примерно на десятый день. Через несколько недель работоспособность пациента восстанавливается. Через месяц рана полностью заживает. После операции пациент остается в больнице до тех пор, пока состояние его не стабилизируется. Специалист предоставляет анестезию и регулярный надзор. В послеоперационном период нужно побрить волосы по краям раны, а затем вокруг шрама использовать кремы или мази, которые улучшают регенерацию поврежденных тканей.

Важно внимательно соблюдать правила личной гигиены, менять свое нижнее белье каждый день. Оно должно быть изготовлено из натуральной хлопчатобумажной ткани.