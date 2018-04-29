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Справка в бассейн

Трудно лишить себя удовольствия плавать в бассейне или прыгать с трамплина. Тем более, плавание невероятно полезно для укрепления позвоночника, помогает сохранить фигуру в форме, а также оно помогает укрепить иммунитет. Однако, когда вы собираетесь посетить его, вам придется не только платить абонентскую плату, не забывая взять полотенце, тапочки и шапочку с очками для плавания под водой (если вы хотите нырнуть под воду - это обязательно в местах, где вода очищается только отбеливающим средством), вам надо будет показать врачу в администрации также сертификат, подтверждающий, что у вас нет кожных и венерических заболеваний.

Справки, разрешающие посещать общедоступные пулы, имеют два типа. Первый предназначен для взрослых в возрасте от четырнадцати лет и отражает результаты обследования. Срок его действия составляет от трех до шести месяцев.

А в справке для потенциальных посетителей бассейна, в возрасте до 14 лет должны присутствовать результаты двух анализов, и педиатр должен осмотреть ребенка на предмет здоровья. Срок действия, в основном, составляет три месяца для возрастной группы до десяти лет и полгода - для детей от 10 до 14 лет. Но есть и различные исключения.

Вы можете сделать справку в плавательный бассейн в оплачиваемом медицинском центре который представлен на портале http://spravki-vam.ru/ или в местной поликлинике. В первом случае прием займет гораздо меньше времени, но он будет дороже. В поликлиниках, при наличии полиса ОМС, справка будет сделана бесплатно, но потребуется гораздо больше времени, чтобы дождаться результатов тестов, и нет необходимости обойти всех врачей за один визит и получить заветную справку с печатями и подписями.

Если вас не устраивают названные выше варианты, вы уверены в своем здоровье и считаете, что посещение врачей - это пустая трата времени, и вы хотите уже сегодня начать посещать бассейн, тогда вы можете в течение одного дня заказать справку в бассейн за 200 руб. Также в некоторых плавательных бассейнах есть врачи, и вполне достаточно будет их осмотра, для посещения плавательного пула. Но в другом бассейне эту справку не примут - поэтому лучше всего - это вариант справку за двести рублей.

29 апрель 2018 /
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