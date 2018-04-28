Особенности переводческой деятельности

Переводческие услуги будут всегда актуальными. Что обусловлено различными причинами. При организации поездки в другую страницу необходимо перевести личные документы (паспорт, свидетельство, справку об отсутствии судимости и т.д.). Бизнесмены, налаживающие связи с иностранными партнерами, также заинтересованы в услугах перевода. Поскольку нужно вести переговоры, обмениваться документацией и т.д.



Чаще всего заказывают технический перевод с английского и на английский язык. Вполне очевидно, учитывая его популярность. Юридические лица в качестве исходных материалов представляют деловые документы, коммерческие предложения, контракты, уставы и т.д.



А физическим лицам, как правило, необходим перевод личных бумаг: аттестаты, дипломы, паспорта, справки, выписки, права. Это стандартные документы, которые проще всего переводить. Затем следует их заверить у нотариуса. В некоторых случаях достаточно чтобы в документе стояла печать бюро переводов.



При работе с личными документами особое внимание следует обратить на собственные имена. Это названия организаций, городов, ФИО, контактные данные. Требуется соблюдать правила правописания. Названия принято транслитерировать. Общеизвестно, что неотъемлемая часть документов – печати. На них часто содержится текст. В соответствии с правилами, требуется перевести все лексические единицы. К ним относятся печати, штампы и т.д.



Специфика работы переводчиков такова, что они сталкиваются с текстами разных тематик. Например, технические инструкции, медицинские справки, экономические отчеты, правовые акты, художественная литература и т.д. Знаний иностранного языка недостаточно для выполнения качественного перевода. Требуются дополнительные навыки. А именно понимание тематики. Вообще говоря, в начале карьеры переводчики определяются со специализацией. Выбирают 2-3 тематики и полностью на них концентрируются, оттачивая свои навыки. Более того, хорошие переводчики имеют дополнительное профильное образование (техническое, медицинское, экономическое, юридическое и т.д.).



В штате московского бюро переводов «LingMax» собраны специалисты высокой квалификации. Кроме переводчиков, это редактор, корректор, верстальщик, менеджер проектов. Благодаря их совместным усилиям достигается качественный результат. Клиенты должны понимать, что перевод – комплексный процесс, состоящий из ряда обязательных этапов.

Источник: lingmax.ru