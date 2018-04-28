Кордицепс китайский - это вид съедобного лекарственного гриба, который имеет огромное количество полезных свойств и используется в медицине. Данный гриб классифицируется, как мощная форма гриба аскомицета.

Кордицепс ценится за его свойства бороться со свободными радикалами, воспалительными процессами, что делает этого грибкового паразита терапевтическим грибом, который использовался на протяжении веков, чтобы уменьшить симптомы респираторных заболеваний, простуды, проблем с печенью и прочими. Из-за непревзойдённых полезных свойств кордицепс китайский считается «суперпродуктом», поскольку он борется с преждевременным старением, позволяет поддерживать здоровье на высоком уровне, повышает жизненный тонус.

Грибной кордицепс - это грибок по своей природе, поскольку его споры поражают конкретный тип гусениц, на которые он паразитирует, что в итоге приводит к их смерти! Вырастая из личинки, этот гриб может иметь разнообразные оттенки. Попав в тело гусеницы, он продолжает расти, достигая длины около пятнадцати сантиметров. Во время созревания Кордицепс поглощает свыше девяноста процентов инфицированного насекомого. Далее он набухает и растет в размерах, получая 300-500 мг в весе.

Первые люди, которые обнаружили лечебные свойства Кордицепса, вначале заметили, что животные, которые едят этот дикий гриб, становятся очень сильными. Фермеры и пастухи начали использовать эти грибы в виде порошка, сделали тоники и чаи. Это способствовало значительному повышению удоя, репродуктивной функции скота. В дальнейшем люди начали сушить Кордицепс на солнце, чтобы сохранить его полезные свойства.

Считается, что большинство противовоспалительных эффектов данного гриба непосрественно связаны с его умением позитивно влиять на иммунную систему, бороться с окислительным повреждением и стимулировать защитные клетки, которые удаляют все возможные мутации в организме (опухоли) и инфекции. По проводимым исследованиям, становится понятно, что в некоторых случаях Кордицепс может действовать, как естественное средство от рака, не допуская развития опухолей (в основном, в легких и на коже).