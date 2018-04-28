» » Кордицепс китайский

Кордицепс китайский

Кордицепс китайский - это вид съедобного лекарственного гриба, который имеет огромное количество полезных свойств и используется в медицине. Данный гриб классифицируется, как мощная форма гриба аскомицета.

Кордицепс ценится за его свойства бороться со свободными радикалами, воспалительными процессами, что делает этого грибкового паразита терапевтическим грибом, который использовался на протяжении веков, чтобы уменьшить симптомы респираторных заболеваний, простуды, проблем с печенью и прочими. Из-за непревзойдённых полезных свойств кордицепс китайский считается «суперпродуктом», поскольку он борется с преждевременным старением, позволяет поддерживать здоровье на высоком уровне, повышает жизненный тонус.

Грибной кордицепс - это грибок по своей природе, поскольку его споры поражают конкретный тип гусениц, на которые он паразитирует, что в итоге приводит к их смерти! Вырастая из личинки, этот гриб может иметь разнообразные оттенки. Попав в тело гусеницы, он продолжает расти, достигая длины около пятнадцати сантиметров. Во время созревания Кордицепс поглощает свыше девяноста процентов инфицированного насекомого. Далее он набухает и растет в размерах, получая 300-500 мг в весе.

Первые люди, которые обнаружили лечебные свойства Кордицепса, вначале заметили, что животные, которые едят этот дикий гриб, становятся очень сильными. Фермеры и пастухи начали использовать эти грибы в виде порошка, сделали тоники и чаи. Это способствовало значительному повышению удоя, репродуктивной функции скота. В дальнейшем люди начали сушить Кордицепс на солнце, чтобы сохранить его полезные свойства.

Считается, что большинство противовоспалительных эффектов данного гриба непосрественно связаны с его умением позитивно влиять на иммунную систему, бороться с окислительным повреждением и стимулировать защитные клетки, которые удаляют все возможные мутации в организме (опухоли) и инфекции. По проводимым исследованиям, становится понятно, что в некоторых случаях Кордицепс может действовать, как естественное средство от рака, не допуская развития опухолей (в основном, в легких и на коже).

28 апрель 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Китайский гранит
Хочу все знать

Китайский гранит

На сегодняшний день китайский гранит становится очень востребованным  строительным и отделочным материалом в РФ.
Йога для начинающих
Хочу все знать

Йога для начинающих

Само слово «Сурья» в переводе означает «Солнце», а «Намаскар» - «приветствие, поклон».
12 паразитов, способных управлять поведением своих хозяев
Хочу все знать

12 паразитов, способных управлять поведением своих хозяев

Многие паразиты просто живут за счёт своих хозяев, в то время как другие решают, когда их хозяева должны умереть. Но есть и такие, которые могут изменить их поведение или физиологию самым
Аскомикотовый гриб рода Кордицепс превращает муравьев-древоточцев в зомби
Хочу все знать

Аскомикотовый гриб рода Кордицепс превращает муравьев-древоточцев в зомби

В природе существует гриб-паразит, который заставляет муравьев-древоточцев выполнять его «приказы», превращая их в безвольных зомби. Речь идет о паразите под названием кордицепс однобокий (Сordyceps
Самый ядовитый гриб
Хочу все знать

Самый ядовитый гриб

Сколько грибов можно встретить в наших лесах, а какой вкусный из них может получиться обед или ужин! Главное набрать съедобных и обойти стороной ядовитые, чтобы и желудку было приятно и для жизни не
15 насекомых на пользу здоровью
Хочу все знать

15 насекомых на пользу здоровью

Многие насекомые использовались и до сих пор применяются в качестве терапевтического лечения. Некоторые из медицинских веществ животного происхождения достаточно хорошо изучены современными научными
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Книжные бестселлерыВиды бересклетаОсобенности ремонта ЖК-телевизоровО роли живописи в современных интерьерах и особенностях выбора картиныУчастие в лотереях в режиме онлайнПриобретение диплома на заказПреимущества iPhone 8 PlusЗайм на карту онлайн


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+