Как легко пополнить счёт World of Tanks в Казахстане

Большинство игроков World of Tanks в любой момент могут столкнуться с тем, что в ангаре нет свободных слотов. Стоимость одного слота для танка составляет триста золотых, а во время акции цена может быть уменьшена до 150. Но золото можно приобрести только за реальные деньги или получить в качестве приза, участвуя в различных конкурсах. Однако применять игровую валюту здесь можно и как-то иначе, например, покупать премиум-аккаунт или танк. Но как же можно счёт пополнить World of Tanks и купить игровую волюту?

Следует уточнить, что покупать золото надо лишь через официальный сайт игры. Если вам предлагают купить золото по другой стоимости на другом сайте, не соглашайтесь ни за что, потому что практически во всех случаях это мошенники. Попытка купить свою валюту игры приведет к потере счета World of Tanks и денежных средств.

Чтобы купить золото, вам нужна виртуальная валюта. Если у вас еще нет электронного кошелька, легче будет заплатить за золото в World of Tanks через QIWI. Чтобы зарегистрироваться там, вам понадобится лишь телефон и доступ в Интернет. Откройте официальный сайт киви и выполните процедуру регистрации. После этого в любом терминале заполните свою учетную запись Qiwi кошелек. Конечная стоимость золота в рублях время от времени меняется, так как курс золота зависит от доллара.

Многие игроки интересуются вопросом о том, как вкладывать деньги в WoT. Но не все из них знают, как правильно покупать золото через официальный сайт игры. Прежде всего запустите браузер и введите в адресную строку адрес WoT. Нажмите ссылку «Войти» в заголовке сайта.

Сделав требуемые действия по авторизации, введите сумму золота, которую вы желаете купить.

Сайт автоматически подсчитает текущее значение золота в рублях. Если вы решили подарить золото другу, поставьте галочку около надписи «Подарить другу» и введите свой ник или выберите друга из своего списка контактов.

После ввода желаемой суммы золота выберите способ оплаты. Желательно сделать это через Киви-кошелек, поскольку это не потребует комиссии.

Будет открыт сайт платежной системы QIWI. После оплаты счета на этом кошельке, золото будет переведено на ваш счет в игре WoT.