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Как получить кредитную карту без отказа

Кредитная карта - это пластиковая карточка кредитной организации, на которую вам переводят деньги. Вы получите её, если выполните определенные условия от банка и предоставите требуемые документы.

Кредитные карты без отказа могут быть недоступны для всех. Увы, гражданам Российской Федерации, не соблюдающим концепции кредитоспособности, многие кредитные учреждения могут отказать. Каждый банк предоставляет свои условия для получения кредита. Как правило, если потенциальный заемщик не соответствует указанным требованиям, то ему даже не будут объяснять причину отказа. Банки тщательно хранят всю информацию в секрете, и маловероятно, что кто-то сможет узнать об этом.

Основными причинами отказа являются следующие:

  • банк подозревает, что потенциальный заемщик не сможет погасить кредит (он неплатежеспособен);
  • заемщик не хочет возвращать долги;
  • у него плохая кредитная история.

Неплатежеспособными обычно рассматривают безработных или тех, кого работодатель просто не хочет формализовать. Другая причина может заключаться в том, что в справке о доходах указана небольшая зарплата. Однако, некоторые банки не обращают внимания на такие аспекты, а просто уменьшают объем кредита, запрашиваемого потенциальным заемщиком.

Каждый, кто подает заявку на получение кредита, разумеется заинтересован в приемлемых условиях. Но если вы не можете предоставить следующие:

  • гарантии возврата кредита (имеются справки о доходах или другие гарантии);
  • документы о наличии регистрации в вашей квартире или доме;
  • гарантии от людей, которые могут поручиться за вас;
  • у вас нет другого имущества, которое снижает риски кредитования (автомобиль, гараж, вилла, квартира) - тогда вам будет предложен повышенный процент за погашение кредита.

Но есть банки, которые редко отказываются выдавать кредиты заемщикам. Правда, у них довольно высокие процентные ставки. Их также можно понять, поскольку ни один банк не будет предоставлять деньги первому попавшемуся клиенту и даже на льготных условиях. Финансовые учреждения зарабатывают на этом деньги, и если у вас нет залога для кредита, то вам надо принять идею о том, что вам придется заплатить больше за это.

Итак, чтобы зарегистрировать кредитную карту, зайдите на официальный сайт выбранного банка, где кредитная карта выдается всем заявителям, без отказа после написания заявки. После заполнения предоставленного вопросника, вам нужно будет только дождаться ответа представителя банка на контактные данные, которые вы указали.

27 апрель 2018 /
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