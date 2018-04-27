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Автоломбард «ТАС КРЕДИТ» в Астане

Кредиты от автоломбарда могут быть неплохим способом быстрого получения нужной суммы денег, однако они также подразумевают большую ответственность. Кредит под залог автомобиля - это соглашение, в котором водитель предоставляет своего "железного коня" в качестве залога для получения наличных денег для покупки новой или подержанной машины. Среди различных вариантов автокредитов, доступных для потребителей, автоломбард предоставляет немало преимуществ, но также имеет определенные недостатки.

Ломбарды предоставляют деньги намного быстрее, чем банки, в которых нередко приходится ждать несколько дней для одобрения заявки. Если вы обратитесь в одну из специализированных компаний в Астане, вам понадобится гораздо меньше документов, времени и сил, чем другие виды автокредитов, в том числе, если у вашего кредита есть единый залог, а кредиторы должны быть внимательны, чтобы выяснить, что у вас есть все условия для своевременной выплаты денег.

Авто ломбарды выдают кредиты на более короткий период, чем банки. С другой стороны, если вы решите обратиться за услугами к специализированной компании, чтобы быстро продать старый автомобиль и получить за него почти полную рыночную цену, то автоломбард - лучший вариант.

Можно назвать такой недостаток - несправедливость многих организаций, которые начинают свою деятельность, чтобы быстро нажиться на теневом мошенничестве. Чтобы избежать этих неприятностей, свяжитесь с надежными фирмами, которые имеют хорошую репутацию в этой сфере. Специалисты автоломбарда в Астане в течение нескольких лет следуют оптимальной схеме работы с потенциальными клиентами, что подразумевает следующую последовательность действий:

  • клиенту предлагается проверить все требуемые документы, включая личный паспорт, техпаспорт и свидетельство транспортного средства;
  • специалист подготавливает, с согласия клиента, план погашения кредита, если это необходимо;
  • после заключения контракта согласованная сумма переводится на карточку клиента.

Кредитное соглашение в автоломбарде в Астане производится за полчаса и не подразумевает долгого ожидания клиента на одобрение заявки.

27 апрель 2018 /
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