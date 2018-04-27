Выгодные инвестиции

Все слышали, что можно вкладывать деньги в акции и зарабатывать на этом. Несмотря на обширную популярность, мало кому известно, как функционируют акции, что они могут дать, и как осуществляется процесс транзакции.

Что касается прибыли по акциям, то все просто, имеются три следующих варианта:

Прибыль на увеличение ставки (покупать дешевле, продавать дороже)

Прибыль от обесценения курса (мы берем доли у брокерской компании и продаем по высокой цене, и когда ставка выпадает, мы выкупаем акции по низкой цене и отдаем ее брокеру, а прибыль остается у нас)

Дивиденды.

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» специализируется на разведке новых месторождений, обогащении, добыче и переработке ценных минеральных ресурсов.

В 1994 году данная компания выпустила свои первые акции, часть которых она распределила между сотрудниками «Норильского никеля», согласно планам приватизации, а остальные акции были проданы на торгах. Узнать подробнее о динамике цен на акции можно на сайте https://cbfm.ru/stocks/gmkn/.

Что влияет на стоимость акций «Норильского никеля»? По словам специалистов, следующие:

Рынок сбыта. Около 90 процентов прибыли компании обеспечивается за счет экспорта драгоценных металлов, 50 процентов из которых приходится на европейские страны. В связи с обострением внешнеполитической ситуации между нашей и западными странами спрос на продукцию данной металлургической компании может снизиться, что способствует снижению ее стоимости. Это может негативно повлиять на окончательный доход компании.

Фундаментальные показатели. ГМК «Норильский никель» сильно зависит от мировых цен на никель, так как около половина всех продаж приходится на него. С начала года стоимость никеля увеличилась и находится в коррекции. Из-за роста стоимости никеля, компания также демонстрирует неплохие темпы роста.

Внутренний конфликт. В течение нескольких лет споры между двумя крупнейшими акционерами компании не прекращаются. Внутренние разногласия не помогают привлечь новые средства и отпугивают потенциальных инвесторов.

Другим важным условием стабильного роста цен на акции является четвертое место Норильского никеля в производстве платины.

Почти невозможно полностью разориться, при инвестициях в акции. Разумеется, можно потерять часть средств, но если вы грамотно подходите к этому делу, то вы получите только прибыль.