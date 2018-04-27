Выгодные инвестиции
Все слышали, что можно вкладывать деньги в акции и зарабатывать на этом. Несмотря на обширную популярность, мало кому известно, как функционируют акции, что они могут дать, и как осуществляется процесс транзакции.
Что касается прибыли по акциям, то все просто, имеются три следующих варианта:
- Прибыль на увеличение ставки (покупать дешевле, продавать дороже)
- Прибыль от обесценения курса (мы берем доли у брокерской компании и продаем по высокой цене, и когда ставка выпадает, мы выкупаем акции по низкой цене и отдаем ее брокеру, а прибыль остается у нас)
- Дивиденды.
Горно-металлургическая компания «Норильский никель» специализируется на разведке новых месторождений, обогащении, добыче и переработке ценных минеральных ресурсов.
В 1994 году данная компания выпустила свои первые акции, часть которых она распределила между сотрудниками «Норильского никеля», согласно планам приватизации, а остальные акции были проданы на торгах. Узнать подробнее о динамике цен на акции можно на сайте https://cbfm.ru/stocks/gmkn/.
Что влияет на стоимость акций «Норильского никеля»? По словам специалистов, следующие:
- Рынок сбыта. Около 90 процентов прибыли компании обеспечивается за счет экспорта драгоценных металлов, 50 процентов из которых приходится на европейские страны. В связи с обострением внешнеполитической ситуации между нашей и западными странами спрос на продукцию данной металлургической компании может снизиться, что способствует снижению ее стоимости. Это может негативно повлиять на окончательный доход компании.
- Фундаментальные показатели. ГМК «Норильский никель» сильно зависит от мировых цен на никель, так как около половина всех продаж приходится на него. С начала года стоимость никеля увеличилась и находится в коррекции. Из-за роста стоимости никеля, компания также демонстрирует неплохие темпы роста.
- Внутренний конфликт. В течение нескольких лет споры между двумя крупнейшими акционерами компании не прекращаются. Внутренние разногласия не помогают привлечь новые средства и отпугивают потенциальных инвесторов.
Другим важным условием стабильного роста цен на акции является четвертое место Норильского никеля в производстве платины.
Почти невозможно полностью разориться, при инвестициях в акции. Разумеется, можно потерять часть средств, но если вы грамотно подходите к этому делу, то вы получите только прибыль.
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