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Выгодные инвестиции

Все слышали, что можно вкладывать деньги в акции и зарабатывать на этом. Несмотря на обширную популярность, мало кому известно, как функционируют акции, что они могут дать, и как осуществляется процесс транзакции.

Что касается прибыли по акциям, то все просто, имеются три следующих варианта:

  • Прибыль на увеличение ставки (покупать дешевле, продавать дороже)
  • Прибыль от обесценения курса (мы берем доли у брокерской компании и продаем по высокой цене, и когда ставка выпадает, мы выкупаем акции по низкой цене и отдаем ее брокеру, а прибыль остается у нас)
  • Дивиденды.

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» специализируется на разведке новых месторождений, обогащении, добыче и переработке ценных минеральных ресурсов.

В 1994 году данная компания выпустила свои первые акции, часть которых она распределила между сотрудниками «Норильского никеля», согласно планам приватизации, а остальные акции были проданы на торгах. Узнать подробнее о динамике цен на акции можно на сайте https://cbfm.ru/stocks/gmkn/.

Что влияет на стоимость акций «Норильского никеля»? По словам специалистов, следующие:

  • Рынок сбыта. Около 90 процентов прибыли компании обеспечивается за счет экспорта драгоценных металлов, 50 процентов из которых приходится на европейские страны. В связи с обострением внешнеполитической ситуации между нашей и западными странами спрос на продукцию данной металлургической компании может снизиться, что способствует снижению ее стоимости. Это может негативно повлиять на окончательный доход компании.
  • Фундаментальные показатели. ГМК «Норильский никель» сильно зависит от мировых цен на никель, так как около половина всех продаж приходится на него. С начала года стоимость никеля увеличилась и находится в коррекции. Из-за роста стоимости никеля, компания также демонстрирует неплохие темпы роста.
  • Внутренний конфликт. В течение нескольких лет споры между двумя крупнейшими акционерами компании не прекращаются. Внутренние разногласия не помогают привлечь новые средства и отпугивают потенциальных инвесторов.

Другим важным условием стабильного роста цен на акции является четвертое место Норильского никеля в производстве платины.

Почти невозможно полностью разориться, при инвестициях в акции. Разумеется, можно потерять часть средств, но если вы грамотно подходите к этому делу, то вы получите только прибыль.

27 апрель 2018 /
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