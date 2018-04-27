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Трубы для дымохода из оцинкованной стали

Обычные трубы для дымохода, выполненные из кирпича или не оцинкованного металла, уже начинают сдавать свои позиции. Это связано с внедрением новых материалов и технологий для производства дымоудаляющих конструкций, которые имеют конкретную цель и свои характерные особенности.

Печной обогрев всегда пользовался достаточным спросом, так как невозможно найти адекватную альтернативу живого огня. Чтобы избежать проблем с эффективностью нагревательных приборов, следует правильно подойти к расположению дымовых труб. При выборе наилучших возможных вариантов необходимо проанализировать их в соответствии с основными факторами.

Наряду с размерами, одним из наиболее важных критериев является материал, используемый изготовителем для создания дымоходных труб. Зная его отличительные особенности и рекомендуемые направления использования, можно будет принять правильное решение и купить надежную дымовую трубу.

Термостойкость труб (выдерживающий нагрев до пятисот градусов), для производства которых используется нержавеющая сталь, определила их актуальность. Существует перечень преимуществ, которые предоставляют такие дымоходы. К ним относятся слеующие:

  • отсутствие деформации, из-за высокой коррозионной стойкости;
  • надежность, из-за неподверженности отрицательным влияниям агрессивных веществ;
  • практически нет сажи на безупречно гладких внутренних плоскостях;
  • приемлемая стоимость;
  • легкий вес;
  • огнестойкость;
  • долгий срок службы;
  • экологичность;
  • приятное оформление.

Стальные трубы для дымохода, не вызывают проблем во время установки. Они могут размещаться снаружи, посредством специальных кронштейнов или внутри, как строящегося здания, так и на уже готовом. В случае внешнего размещения необходимо выполнить меры по изоляции дымохода. Вы можете закрыть трубу специальным кожухом.

Купив дымоходную трубу из оцинкованной стали, например, на сайте https://dumohodu.com.ua, вы получите пожаробезопасный дымоход. Быстрое нагревание его стен предоставляет хорошую тягу. Нагревательный прибор может работать на любом топливе, которое не будет влиять на высокое качество работы дымохода.

Популярность связана также с простотой установки, а также с хорошей устойчивостью к разрушающим эффектам конденсации и ржавчины. Сажа накапливается в очень малых количествах, потому что внутренние стены абсолютно гладкие.

27 апрель 2018 /
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