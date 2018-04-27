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Замороженные хлеб и выпечка

Привычный хлеб со временем исчезает с полок магазинов, и многие пекарни, оснащенные устаревшими технологиями, закрыты. Производство хлеба и выпечки в последние годы мало окупается, поскольку стоимость ингредиентов постоянно повышаются, а технологии используются уже устаревшие. В итоге расходуется только пшеничная мука.

Замороженные хлеб и выпечка - это тенденция современности. Потребители во многих странах уже давно стремятся найти альтернативу хлебобулочным изделиям от отечественных пекарен. Вкус обычного хлеба уже стал настолько скучным, что многие домохозяйки начали выпекать хлеб и изделия дома в хлебопечках. И какое решение нашли для себя различные заведения питания? Покупка замороженной выпечки, которая имеет много преимуществ. В настоящее время, например, в компании GF Premium Bakery, можно заказать чудесные замороженные хлеб и мучные изделия, с доставкой.

Технология замораживания хлеба была внедрена ещё несколько десятков лет назад. Однако это было не так востребовано с самого начала. В наше время тенденция заключается в том, что очень скоро замороженные мучные изделия вытеснят готовые продукты.

Что такое замороженный хлеб? Это полуфабрикат (он может быть сырым, либо частично запеченным), который доставляется в удобное время до того объекта, где выпечка приготавливается полностью - домой или в ресторан, например. Хлебобулочные изделия после приготовления также могут быть представлены на прилавках магазинов. Ароматная, горячая выпечка вызывают гораздо больший восторг и аппетит, чем холодный, не всегда свежий хлеб из пекарни. Владельцы супермаркетов уже давно заметили, что многие потенциальные покупатели в магазинах предпочитают брать продукты на 20-25 процентов больше, если они видят свежую выпечку и чувствуют ее великолепный аромат.

В странах запада, откуда, по сути, эта передовая технология пришла к нам, объем продаж различных замороженных продуктов достигает до девяноста процентов, что согласитесь - много. По мнению большинства специалистов, замороженные хлебобулочные изделия более выгодны и выше по качеству, чем привычные продукты, изготовленные из пшеничной муки.

27 апрель 2018 /
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