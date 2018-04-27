Нет смысла рассказывать, насколько компьютерные технологии изменили нашу жизнь. С внедрением высоких технологий появилась уникальная сфера полиграфии - цифровая печать. С того времени наш мир стал более богатым и красочным. В настоящее время украшены магазины и уличные блоки практически всех населенных пунктов, переполненные площади и фасады высотных зданий - блеск рекламных атрибутов, билбордов, вывесок. В полиграфической промышленности произошла настоящая революция, открывшая для потребителей невероятные возможности полиграфической технологии.

Принцип цифровой печати заключается в оцифровке изображений, с использованием специальных компьютерных программ. Форма для печати в здесь представляет собой набор пикселей. Данный метод позволяет создавать точные электронные настройки для цвета, заполняющего изображение или фон, сжатие данных, масштабирование и прочее.

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Из основных преимуществ цифровой печати стоит отметить следующие:

быстрая подготовка;

возможность полноцветного изображения;

возможность печатать переменные данные;

неограниченные творческие возможности.

Технология цифрового копирования предоставляет дизайнерам обширную область для различных видов оформления изображения или текста. Цифровые особенности полиграфической печати не допускают искажений,при передаче изображений, часто встречающихся в аналоговых технологиях. Высококачественная печать использует различные медиа материалы: бумагу, фотобумагу и картон, самоклеющуюся пленку, пластик, стекло, керамику и прочие различные поверхности.

В сфере цифровой печати время от времени разрабатываются новые методы и технологии, в том числе и модернизация цифрового копировального оборудования. Любой способ печати имеет особые характеристики, а с ними и преимущества и недостатки. С помощью такой новой сферы, как цифровая печать, можно создавать самые красочные плакаты, баннеры и рекламные щиты, буклеты, наклейки, брошюры, визитные карточки, открытки и прочее.