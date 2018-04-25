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Вертикальные жалюзи на балкон: преимущества, как сделать выбор

В последнее время дизайну балконов отдаётся не малое количество времени: кто-то создаёт на его площади жилую комнату, а кто-то просто облагораживает. Не зависимо от поставленных задач, вертикальные жалюзи выглядят великолепно!

вертикальные жалюзи

Современная лоджия ничем практически не отличается от жилых комнат. На её облагораживание и обустройство уходит много времени и сил. Для создания уютной атмосферы учитывается много моментов. Для украшения окна идеальным вариантом станут вертикальные жалюзи. Благодаря разнообразию найти нужный вариант для своего конкретного интерьера не составит труда. Большое количество гладких, фактурных и других материалов предоставлены в различном денежном эквиваленте. Поэтому каждый сможет выбрать вертикальные жалюзи по своему бюджету, более подробно-здесь.

Особенности и преимущества вертикальных жалюзи

Огромным преимуществом считается, что спустя время вертикальные жалюзи не утрачивают своей актуальности и гармонично смотрятся в любом помещении. Конструкция не замысловата, представляет собой соединенные в один ряд длинные ламели, а простой цепочный механизм позволяет регулировать высоту до необходимого уровня. Ламели открываются разными способами и монтируются по желанию клиента (на потолок или стену).

Вертикальные жалюзи – аналог штор, но в разы практичнее и функциональнее. Они не мнутся и легко поддаются чистке. Ламели пропитываются, обрабатываются специальным раствором (пропитками), благодаря которому вертикальные жалюзи на долгие года сохраняют достойный внешний вид. Ведь, именно данный факт благоприятно сказывается на износе ламелей, которые защищены от внешних факторов (защита от скопления пыли и грязи). Подробнее...

Советы по выбору вертикальных жалюзи на балкон

  • Для пластиковой рамы идеальным вариантом станет именно установка вертикальных жалюзи из ткани. С их помощью легко получить функциональную конструкцию: пошив по индивидуальному заказу позволяет прикрыть окно любого размера, а степень освещённости регулируется просто.
  • Длина балконных вертикальных жалюзи должна быть меньше оконной рамы на 5-10см.
  • Что касаемо цветовых решений, то предпочтение лучше отдать постельным, ярким тонам или даже цветным с рисунком. Последние будут выглядеть гораздо эффектнее. Мрачные оттенки лучше обходить стороной. Если балкон находится на солнечной стороне, то отдайте предпочтение плотному материалу с большой степенью затемнения.

В любом случае, обращаясь к профессионалам, найти которых можно на сайте http://sunstyle.kiev.ua/vertikal-blinds.html, будьте уверены в доступной консультации. Квалифицированные специалисты помогут сделать правильный выбор, который на протяжении долгих лет будет радовать вас внешним видом.

25 апрель 2018 /
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