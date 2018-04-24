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Создание сайта uCoz

Создание веб-сайта uCoz начинается с выбора шаблона, который станет лицом вашего сайта, и поэтому вам нужно всерьез заняться этим. Вы можете просто загрузить его или перейти на официальный сайт www.yourthemes.ru это магазин, в котором вам предлагают различные шаблоны на разнообразные темы, и когда вы их покупаете, вам их устанавливают. Если вы решите сделать это самостоятельно, вам понадобится инструкция, которая совсем не часто попадает в архив, и вы можете узнать ее шаг за шагом здесь.

Когда вы уже купили шаблон желаемой тематики, и вы столкнулись с его установкой, вам необходимо достать его из архива и посмотреть на папки. Там должен быть конструктор и стили, и, конечно же, сам материал, который размещён в отдельной папке под определённым наименованием. И это имя выполняется в корне сайта, и все имеющиеся файлы закачиваются. Если вы купили его в магазине, то в большинстве случаев, папка находится под именем images и здесь есть весь дизайн.

Когда все загружено, вам нужно пройти через CSS сайта и оттуда удалить все и прописать тот, который вы загрузили или купили. И все скопируйте и переместите уже на сайт, просто надо будет отправить текстовый файл под именем или стилями, а также CSS, что нам необходимо. И всегда надо помнить, что нужно сохранять все, и лишь потом приступать к другим делам.

Почти все выполнено, все материалы уже находятся на сайте, и все файлы находятся там, где это необходимо, и там будет только основа для вас. И в заключение надо соорудить свой каркасный шаблон в буквальном смысле. И для этого необходим конструктор, который обязательно отправляется в архив со всем материалом. Мы нажимаем наверху на надпись дизайн, а затем открываем, и там написано конструктор шаблонов, и переходим туда, где есть большое окно. Здесь надо будет копировать все это и вставлять в него и накладываем на создание шаблона. Там будет вторая кнопка для просмотра, но это ничего не даст. И когда все модули и стили погружаются и помещаются на свое место, появляется окно, о том, что все установлено. И вы можете перейти на главную страницу и посмотреть, что сайт готов. И разумеется, нам надо будет сделать немного больше для себя.

24 апрель 2018 /
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