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Отчетные документы за проживание в гостинице

Одной из основных статей расходов на командировку является стоимость пребывания сотрудника в отеле. После прекращения рабочей поездки отправленный сотрудник обязан представить на предприятии бухгалтерские документы о размещении в гостинице.

Для решения текущих проблем для компании требуется командировка. Поэтому, при отправке сотрудника в поездку, компания возмещает расходы, включая проживание. Часто самым удобным вариантом для сотрудника является отель, расположенный недалеко от места деловой поездки.

По возвращении из командировки в бухгалтерию надо будет предоставить документы, выданные отелем, которые являются подтверждением размещения в нем, как было указано выше. Для предварительного отчета также требуется предоставить кассовый чек. Основными требованиями к форме, предоставляемой отелем ля предприятия, являются следующие:

  1. Строгая форма отчетности должна содержать реквизиты, такие как: название документа, шестизначный номер и серию документа, полное название организации, предоставляющей услуги, адрес, ИНН организации и печать.
  2. Необходимо, чтобы строгая форма отчетности составлялась типографским методом или формировалась с применением автоматизированных систем. Системные требования следующие: обязательная защита от незаконного доступа, идентификация и сохранение номера и серии формы в течение не менее пяти лет. Форма, напечатанная на компьютере, без применения автоматизированных систем, не будет принята преприятием в качестве подтверждения.

На сайте http://oteldok.ru/ вы можете заказать отчётные документы за проживание в Москве.

Оплата проживания в командировке в бюджетной и в коммерческой организации осуществляется на основании счета-фактуры отеля или  кассового чека. Стоит сказать, что в случае, когда командированный работник предоставляет на фирме документ о проживании в гостинице, который не отвечает названным выше требованиям, а организация учитывает эти расходы в налоговой отчетности, то налоговая инспекция может иметь претензии. В этом случае предприятие может защитить свои расходы через суд.

Оплата за проживание в гостинице в командировке, при отсутствии подтверждающих документов производится на основании запроса в гостиницу, которая должна будет подтвердить факт проживания работника в указанный период времени и предоставить соответствующий документ.

23 апрель 2018 /
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