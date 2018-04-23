Рулонные шторы и их преимущества

Рулонные шторы - это своего рода подъемные оконные шторы, состоящие из прямоугольного разреза ткани и вала, прикрепленного к кронштейну, на котором он намотан. В зависимости от типа подъемной системы, обмотка может осуществляться вручную или дистанционно, посредством панели управления электромеханизма. У некоторых упрощенных моделей, вал отсутствует, и полотно просто закручивается в рулон, во время подъема.

За последнее десятилетие рулонные шторы в Киеве стали чрезвычайно популярными. Все чаще, при оформлении дизайнерских интерьеров в жилых и офисных помещениях предпочтение отдается данным типам штор. Основными причинами этого являются следующие:

Их можно фиксировать четырьмя различными способами: на потолке, на каждой створке, сверху в проёме или на стене на проёме - поэтому для каждого конкретного случая есть подходящий вариант.

Если карниз, на котором установлены рулонные шторы на окнах, оснащен электрическим механизмом управления, его можно установить в наиболее недоступных местах и отрегулировать световой, поток с помощью пульта дистанционного управления, или специальной кнопкой, установленной на стене. В то же время электродвигатель может питаться от сети или в автономном режиме, а открытие / закрытие данных изелий может быть групповым и / или индивидуальным.

Обширный спектр моделей и материалов, из которых они выполнены (как тканых, так и нетканых материалов) позволяет, изучив их описание, выбрать подходящий вариант для каждого стиля интерьера.

Универсальная конструкция дает возможность использовать шторы в помещениях любого функционального назначения.

В случае надобности, они прекрасно могут гармонировать с классическими шторами, тюлем, вертикальными жалюзи и прочими изделиями.

Основные преимущества рулонных штор могут быть перечислены в течение длительного времени, однако стоит отметить и недостатки: