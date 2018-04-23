Особенность потолочного кубического воздухоохладителя

Воздухоохладители, которые в последнее время немало актуальны, имеют несколько типов. И во многих случаях кубические модели заслуживают особого внимания. Каковы их особенности и области возможного применения?

Принцип работы таких устройств довольно прост. Во-первых, воздух изнутри помещения, где они оборудованы, падает на ребристую поверхность коробки испарителя, внутри которой циркулирует специальный хладагент. Затем уже охлажденный воздух ускоряется вентиляторами по всей комнате. В этом случае основной конструктивной особенностью кубического потолочного воздухоохладителя является то, что вентиляторы в нем расположены вдоль поперечной оси относительно корпуса, а не вдоль продольного.

К основным преимуществам данных агрегатов относятся следующее:

Возможность рассеивать охлажденный воздух на довольно большие расстояния;

Простая установка и настройка;

Равномерное распределение холодного воздуха по всей комнате;

Приемлемая стоимость устройства.

Объем использования кубических устройств довольно обширен. Прежде всего, они устанавливаются на складах, где необходимо обеспечить пониженную температуру воздуха в больших объемах. Поскольку струйка холодного воздуха может достигать достаточно далеко - до 63 метров - поэтому такая охлаждающая установка немало актуальна. Они также устанавливаются внутри морозильников. Намного реже - в производственных помещениях, где есть люди.

Кубические агрегаты могут быть установлены там, где по той или иной причине невозможно установить кондиционер. В конце концов, воздухоохладители не требуют вытягивания внешнего блока системы. Облегченная установка и экономичность, безусловно, являются дополнительным преимуществом этих устройств

Совет: при выборе кубического возухоохладителя, в первую очередь, следует руководствоваться объемом комнаты, внутри которой требуется охлаждать воздух. Выбор мощности агрегата будет напрямую зависеть от этого.

При установке воздухоохладителя надо будет соблюдать определенные требования. Они обеспечат необходимый уровень безопасности, а также повысят эффективность его функционирования. В первую очередь, необходимо определить место установки агрегата. Лучше всего, если он установлен непосредственно на потолке морозильной камеры или в складском помещении.