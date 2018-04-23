Особенность потолочного кубического воздухоохладителя
Воздухоохладители, которые в последнее время немало актуальны, имеют несколько типов. И во многих случаях кубические модели заслуживают особого внимания. Каковы их особенности и области возможного применения?
Принцип работы таких устройств довольно прост. Во-первых, воздух изнутри помещения, где они оборудованы, падает на ребристую поверхность коробки испарителя, внутри которой циркулирует специальный хладагент. Затем уже охлажденный воздух ускоряется вентиляторами по всей комнате. В этом случае основной конструктивной особенностью кубического потолочного воздухоохладителя является то, что вентиляторы в нем расположены вдоль поперечной оси относительно корпуса, а не вдоль продольного.
К основным преимуществам данных агрегатов относятся следующее:
- Возможность рассеивать охлажденный воздух на довольно большие расстояния;
- Простая установка и настройка;
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей комнате;
- Приемлемая стоимость устройства.
Объем использования кубических устройств довольно обширен. Прежде всего, они устанавливаются на складах, где необходимо обеспечить пониженную температуру воздуха в больших объемах. Поскольку струйка холодного воздуха может достигать достаточно далеко - до 63 метров - поэтому такая охлаждающая установка немало актуальна. Они также устанавливаются внутри морозильников. Намного реже - в производственных помещениях, где есть люди.
Кубические агрегаты могут быть установлены там, где по той или иной причине невозможно установить кондиционер. В конце концов, воздухоохладители не требуют вытягивания внешнего блока системы. Облегченная установка и экономичность, безусловно, являются дополнительным преимуществом этих устройств
При установке воздухоохладителя надо будет соблюдать определенные требования. Они обеспечат необходимый уровень безопасности, а также повысят эффективность его функционирования. В первую очередь, необходимо определить место установки агрегата. Лучше всего, если он установлен непосредственно на потолке морозильной камеры или в складском помещении.
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