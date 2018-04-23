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Виды бересклета

Бересклет - это небольшие кустарниковые деревья, которые обычно растут в подлеске смешанных и лиственных лесов. В ландшафтном дизайне эти растения обычно высаживают, например, в качестве изгороди и групповых насаждениях.

Декоративная ценность этих необычных, но красивых кустарников заключается в том, что они меняют оттенок - весной и летом они темно-зеленые, а с наступлением осени они превращаются в красивых деревьев всех оттенков - от белых до фиолетовых.

Плоды данных растений в виде фонарей станут отличным украшением любого сада или парковой зоны перед наступлением суровых заморозков. Бледно-зеленые и невидимые летом, осенью, во время созревания, они окрашены в яркие цвета алого, розового, фиолетового. Даже плоды их имеют особенность, которую вы больше не сможете найти среди других представителей флоры - после созревания капсулы разрываются в швах, из которых семена висят в специальном мешочке - внешне напоминают парашюты, и поэтому в народе бересклеты иногда называют парашютистами. Но не забывайте - плоды их являются ядовитыми.

Эти растения не очень популярны среди садовников, что нежелательно, потому что они действительно великолепны и могут стать украшением любой приусадебной зоны и дачного участка. Посмотрите фотографии этих красивых растений - что может быть приятнее "цветущей" ограды в саду? Среди прочего, они достаточно легки для рассады, и не требуют особого ухода. На сайте http://www.glav-dacha.ru/foto-i-opisanie-vidov-bereskleta/ вы можете просмотреть их фотографии, узнать подробнее об их видах.

Бересклеты также обладают лечебными свойствами, которые используются в народной медицине. Их кора, листья, ветви и семена обрабатываются и используются в качестве противовоспалительного препарата, имеют также слабительный эффект.

Более того, они очень требовательны к земле для рассады, и не переносят застойную воду. Желательно высаживать их в нейтральных или слабощелочных почвах. Для оптимального роста и развития бересклетов, стоит удобрять землю органическими и минеральными смесями.

Лучше всего, чтобы они выращивались, при температуре, не выше двадцати градусов летом и не менее двух зимой - например, на закрытых балконах и лоджиях.

23 апрель 2018 /
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