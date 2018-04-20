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Модные женские сумки от z077.ru

Новый сезон обещает быть ярким. Дизайнеры постарались на славу и представили вниманию широкой аудитории свои лучшие произведения. Чем теперь смогут дополнять свои образы модницы?

Цветовая гамма

Dolce&Gabbana сохранили строгие, лаконичные формы аксессуаров, а акцент сделали на цвете. Представители этого бренда прекрасно знают, как должна выглядеть идеальная сумка для женщин https://z077.ru/catalog/womens-accessories/sumki. Обилие доступных вариантов позволяет выбрать как повседневную модель, так и сумку для вечернего выхода.

модная женская сумка

Классический бежевый аксессуар является универсальным. Он неподвластен времени, смене погоды и прочим явлениям.

сумка женская модная

Яркая сумка в цвете бордо моментально приковывает к себе взгляды окружающих. Это выбор для любительниц быть в центре внимания и эпатировать публику своими смелыми нарядами.

женская сумка

Аксессуар в нежно-голубом цвете придется по душе романтичным натурам. Он станет отличным дополнением к образу для вечера с любимым, но и в комплекте с деловым костюмом светлых оттенков остается уместным.

классическая женская сумка

Зеленый аксессуар — отличный вариант для весенне-летнего сезона. Изумрудный оттенок в этом году крайне популярен, а стильная сумка поможет грамотно расставить акценты в составленном вами луке.

летняя женская сумка

Сохраняют актуальность и оттенки розового — от пудрового до цвета фуксии. Розовая сумка поможет «разбавить» повседневный образ и придать ему свежести.

Оригинальные детали

Умением верно расставлять акценты дизайнеры Dolce&Gabbana владеют в совершенстве. Женские маленькие сумки https://z077.ru/catalog/womens-accessories/sumki/malenkie классической, строгой формы дополнены сложными деталями, которые придают им завершенный вид.

женская сумочка на лето

Массивная пряжка гармонирует с металлическим длинным ремешком, а яркая подкладка на передней поверхности придает изделию оригинальность.

сумочка на лето

При своих компактных размерах, сумка имеет несколько отделений и потайной карман. Дизайнерами предусмотрена возможность ношения аксессуара в руке — длина ремешка поддается регулировке.

Классика в современной интерпретации

Производители не оставили без внимания и любительниц классических решений. Они создали огромное количество вариаций цветных клатчей, уместных в любом гардеробе.

классический клатч

Оригинальность аксессуару придает пряжка. Дизайнеры используют для расстановки акцентов как пряжки, полностью состоящие из металла, так и украшенные дополнительными декоративными элементами.

оригинальный клатч

В новом сезоне яркие цвета более, чем уместны. Природа оживает, и у каждой представительницы прекрасного пола просыпается желание наполнить свой гардероб яркими красками.

яркий клатч

Невозможно оставить без внимания сумки, выдержанные в различных оттенках красного. Они созданы для смелых леди, готовых покорять новые вершины и живущих в активном ритме жизни.

яркий женский клатч

Rockstyle

Чтобы сделать образ более дерзким и отойти от привычной классики, достаточно дополнить свой гардероб сумкой в стиле рок. Бренд Valentino Garavani дополнил свои произведения металлическими шипами, чтобы порадовать своих почитателей. Изделия представлены в экстремальном красном и классическом черном цвете. Наличие короткого ремешка из кожи позволяет носить клатч в руке. Когда необходимо освободить руки, можно воспользоваться длинным ремешком-цепью.

женская сумка ярко-красная

Материал предоставлен интернет-магазином z077.ru

20 апрель 2018 /
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