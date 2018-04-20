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Сиалис софт: преимущества

Синтетическое средство сиалис софт появилось относительно недавно. Его положительные качества смогли оценить уже многие мужчины. Каковы же его преимущества по сравнению с привычным тадалафилом и другими лекарствами, призванными успешно бороться с эректильной дисфункцией?

Что из себя представляет

В основе данного медикамента - все то же действующее вещество - тадалафил. Стандартная дозировка составляет все те же 20 миллиграмм. Выпускается в виде пастилок, приятных на вкус. Приобрести его можно через интернет-аптеку <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->Супер лавер. Здесь представлены качественные товары по приемлемым ценам. К тому же купить их можно абсолютно анонимно. Доставка осуществляется в любую точку Украины компанией "Новая почта".

В чем разница

Это лекарство отличается от обычного, без приставки "Софт", своим вкусом, формой и цветом. И самое главное - временем транспортировки активного вещества в кровеносную систему. Оно не попадает в желудок. Поэтому начинает оперативно действовать. Спустя уже 15 минут после приема 20мг мужчина может почувствовать, что его "боевой друг" готов провести полноценный половой акт. Естественно, если объект вожделения находится рядом.

Плюсы версии "Софт"

Во-первых, нет необходимости ограничивать себя в алкоголе и еде, боясь, что эффект от лекарства ослабнет. Единственное, чего не следует делать, это есть грейпфрут и пить сок из него. Одновременное употребление этого фрукта с тадалафилом может отрицательно повлиять на самочувствие пациента. Во-вторых, вещество не попадает в пищеварительную систему и не переваривается в желудке, поэтому бояться расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта не стоит. Тогда как привычный сиалис иногда мог вызывать проблемы с ЖКТ. И вообще, новый вариант известного фармсредства оказывает более мягкое воздействие на организм. С ним регистрируется меньшее число неприятных побочных эффектов. Хотя тоже возможны головная боль, покраснение лица, заложенность носа. И наконец, самое главное: ни один из препаратов для повышения потенции не может похвастаться таким маленьким промежутком с момента приема медсредства до появления стойкой эрекции.

Особенности применения

Не нужно раскусывать и запивать водой этот медпрепарат. Необходимо положить его под язык до полного растворения. Нежелательно совмещать его прием с употреблением медикаментов, расширяющих сосуды. Также не рекомендуется превышать дозу, которая составляет 20мг (1 таблетка).

Подводя итог, следует сказать, что сиалис софт является хорошим средством для тех парней, которые утратили уверенность в своей мужской силе. Для тех, у кого осечки в постели стали происходить все чаще. Подстраховаться и принять допустимую норму без риска для здоровья - это выход для желающих провести незабываемые выходные в объятиях с любимой и покорить ее своими способностями.

20 апрель 2018 /
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