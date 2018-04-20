Модульные картины маслом: яркий штрих в интерьере

Создать самостоятельно стильный и уникальный интерьер в квартире совсем не так сложно, как может показаться начинающему декоратору. И для этого совсем необязательно тратить на ремонт и оформление большие деньги, подключать к разработке проекта сотрудников знаменитых дизайнерских бюро. Для интересного результата иногда достаточно присмотреться к актуальным трендам и проявить креативность.

Один из таких трендов — полиптих картины. Модульные картины на интерьерном рынке появились относительно недавно. Люди, далекие от искусства, не всегда сразу понимают, в чем их отличие от привычных картин. Как правило, у них срабатывает стереотип, что никакого особого различия между ними нет, кроме того, что картина «разрезана» на несколько частей. Частично это на самом деле так. Но есть свои нюансы, в которые необходимо вникнуть. Бывает и так, что модульные картины представляют собой цикл, состоящий из нескольких полноценных художественных полотен, объединенных какой-то одной общей идеей.

Знакомимся с секретами подбора

Модульные картины, написанные маслом, могут как оживить скучный интерьер, так и разрушить оригинальную концепцию идеи. Но не стоит впадать в панику. Если прислушаетесь к нашим советам, то легко сможете просчитать, какой именно эффект внесет в интерьер понравившаяся картина.

Прежде чем начинать подбирать модульные картины маслом, необходимо определиться с местом, куда вы хотите их поместить. Желательно не размещать живописное полотно таким образом, чтобы на него постоянно натыкался взгляд. Есть вероятность, что изображение вас быстро утомит, будете на нем постоянно фиксироваться. Чтобы этого не произошло, лучше повесить картины над диваном или изголовьем кровати.

Стоит внимательно подойти к выбору тематики в зависимости от того, где планируете разместить картину — в детской комнате, гостиной или кухне. Проще всего подобрать вариант для гостиной, здесь будет уместен практически любой сюжет. В детскую комнату лучше выбирать картины более спокойные, в которых присутствует нотка умиротворенности. Для кухни идеальным решением станут панно, на которых изображены натюрморты или цветочные композиции.

Грамотно подобранные модульные картины способны визуально расширить помещение. Если комнате, которую декорируете, не хватает метража, то стоит обратить свое внимание на модульные картины, на которых нарисованы реалистичные городские пейзажи.