Если вам или вашим родственникам пришлось столкнуться с такой бедой как наркозависимость, нужно скорее начинать искать квалифицированную, профессиональную помощь, ведь ликвидировать зависимость самостоятельно практически нереально. Грамотное лечение наркомании в Виннице – единственный реальный шанс реабилитироваться и наконец-то забыть о столь деструктивном недуге, уничтожающем все на своем пути.

Какие услуги предлагаются во время лечения?

В специализированной клинике «Приоритет» больные могут рассчитывать на самые разные услуги, направленные на ликвидацию наркотического пристрастия. Речь идет о:

Медицинской помощи, детоксикации, проведением которой занимаются специалисты заведения.

Психологической реабилитации, проходящей по программе «12 шагов». Она включает в себя элементы трудотерапии, арт-терапии, поведенческой психотерапии и семейного психоанализа.

Предоставлении комфортных условий для проживания, трехразового питания на время прохождения курса терапии.

Организации досуга пациентов, проведении мероприятий культурного и образовательного характера.

Оказании психологической помощи близким зависимых личностей.

Предоставлении бесплатных консультаций от юристов, работников социальной сферы, докторов и так далее.

Вызове специалиста на дом для проведения экстренной очистки организма.

Полноценной помощи в трудоустройстве бывших зависимых пациентов.

Особенности реабилитации в клинике

Сейчас функционирует множество реабилитационных центров, но лечение наркомании в Виннице лучше проходить именно в «Приоритете», ведь здесь у людей есть реальная возможность побороть наркотическую зависимость, навсегда избавиться от него и вообще никогда не вспоминать. В центре царит дружеская атмосфера, все люди могут рассчитывать на поиск особого индивидуального подхода. Чтобы лечение было максимально эффективным, больным нужно соблюдать дневной режим, убирать помещение, рекомендуется принятие участия в соревнования и футбольных матчах.

Часто проводятся воспитательные и культурные мероприятия. При центре действует несколько заведений, где у каждого будет шанс найти неплохое занятие по душе. Благодаря всему этому жизнь наркоманов наполняется новыми красками и существенно поднимается самооценка, позволяя и дальше реализовываться, раскрывать творческий потенциал. Хочется задать дополнительные вопросы? Тогда звоните менеджерам клиники и общайтесь с ними!