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Для чего производят обследование тепловизором

Многим известно, что количество коммунальных услуг, в основном, зависит от качества изоляции жилища. Чем больше тепла проходит через стены или окна, тем больше гигакалорий расходуется на разогрев комнат. Если в оконных зазорах чувствуются сквозняки, то это легко исправить. Проблема заключается в том, что без специального устройства невозможно определить зоны некоторой утечки. Что же делать? В этом случае поможет лишь обследование тепловизором зданий и строений, что поможет обнаружить даже небольшой отток теплого воздуха из объекта. А какие характеристики имеются у такого оборудования, есть ли дешевые аналоги и насколько точны их показания?

Тепловизор представляет собой сложное электронное устройство, которое определяет температурные зоны и реагирует на любые, даже очень мелкие отклонения. Проще говоря, на ЖК-дисплее устройства вы можете увидеть изображение в разных тонах - от ярко-красного до синего. Эти оттенки обозначают зоны от горячего до холодного, соответственно. Отклонение даже в один градус приведет к изменению оттенка. Устройство очень удобное и простое в использовании, однако его цена довольно высока, не каждый может себе это позволить. Сегодня для смартфонов есть дешевые приложения. Их разработчики уверяют, что ошибка в программах очень низкая, однако специалисты сомневаются в этом. Поэтому, экономия в таком случае нецелесообразна, и нужно купить тепловизор для строительства.

Для промышленных устройств, которые помогают найти утечку тепла, существует несколько параметров, которые определяют качество прибора. К ним относятся следующие:

  • диапазон измеряемых температур. Чем шире он, тем дороже устройство;
  • разрешение инфракрасного датчика и жидкокристаллического дисплея. Данный критерий влияет на способность человеческого глаза обнаруживать малейшие изменения цвета;
  • отображение показаний и сохранение их в памяти устройства;
  • оснащение тепловизора дополнительными объективами и опциями.

На что влияет тот или иной параметр и как он влияет на работу устройства - лучше заранее проконсультироваться со специалистом. Еще больше интересной информации о тепловизорах можно получить на портале https://ukr-m.com/.

20 апрель 2018 /
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