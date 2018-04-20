Что такое нотариальный перевод?

В настоящее время многие люди уезжают за границу на работу, учебу или на постоянное место жительство. А для того чтобы это сделать, должны быть представлены документы, которые должны быть переведены. Такими документами являются: диплом, трудовая книжка, документ, который выдают при рождении и т.д. Эти документы, должны быть переведены на язык той страны, в которую вы уезжаете. Перевести документы можно, только заверив их у нотариуса.

Нотариальный перевод на https://philin.com.ua/notarialny-perevod/ – это перевод государственный или иных документов, на другие языки, которые согласованы и заверены нотариусом. Еще эти услуги называют: переводы, которые нотариально заверены и переводы с нотариальным заверением.

Для того чтобы заверить документы у нотариуса, нужно узнать какие документы необходимы для страны, в которую вы собирались ехать. Юридически, нотариальный перевод, это нотариально заверенные подписи того человека, который делал перевод. Нотариус не свидетельствует о том, правильно или верно переведены документы, на иностранный язык, а удостоверяет подлинность подписей переводчика.

Переводчик обязан подписать документы в присутствии и после их проверки нотариусом, а затем прикрепить их к оригиналам документов.

Для того чтобы провести нотариальное действие, обязательное условие, чтобы у переводчика имелись паспорт и диплом. Нотариусом заверяются только переводы с того языка, который указан в дипломе у переводчика.

После того как нотариус заверил перевод, документ становится легальным, а переводчик, подписавший перевод, несет за него административную ответственность.

Нужно отметить, что нотариальное заверение не может совершаться по недосказанности, вы должны конкретно изложить, что именно вам необходимо, чтобы оформить заказ на нотариальный перевод.

Не имеет значения, в какие инстанции вам необходимо подать переведенные и заверенные документы с бюро переводов Киев левый берег, будьте уверены, проблем у вас не будет.