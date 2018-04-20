Применение керамической плитки в отделке

В настоящий момент керамическая плитка особенно пользуется востребованностью по той причине, что ее изготовление проходит с применением лишь натуральных материалов. Их же главный плюс заключается в том, что они обладают выраженной безопасностью для тех людей, кто ее применяет. И основным используемым компонентом в данном случае становится глина. При осуществлении производственных процессов глину подвергают обжигу, за счет чего они приобретает свои свойства.

Самым заметными из них можно назвать внушительную прочность, влагостойкость и пожаробезопасность. Такое интересное сочетание качеств позволяет использовать керамическую плитку в том числе в процессе обустройства пола в помещениях с высокой влажностью. Стены тоже могут быть покрыты при помощи настенной плитки под мрамор, но при работе с этой поверхностью допускается применение материала меньшей толщины.

Еще преимуществом этого облицовочного покрытия может быть названа долговечность. Она достигается не только из-за способности керамической плитки переносить большие нагрузки, но благодаря наличию у нее возможности оставаться в хорошем состоянии даже при контакте с химическими веществами, которые другим материалам вполне могут навредить. Загрязнения на такой плитке не скапливаются, поэтому получается создать за счет использования такого материала качественную, экологичную отделку. Причем, при желании керамическая плитка может быть применена при внешних работах.

Поскольку технология изготовления керамической плитки невероятно хорошо развита на сегодняшний день, существует очень много вариантов ее внешнего исполнения. Керамическая плитка различается по фактуре, стилю исполнения, размерам и соотношению сторон, узору. Поверхность может быть шлифованной или матовой. Поэтому в итоге удается создать такой тип облицовки, что будет лучшим образом подходить особенностям помещения, а также наиболее всего понравится владельцам жилища.

Если обращаться к недостаткам материала такого типа, то придется в первую очередь сослаться на общую дороговизну его применения. Она складывается из довольно высокой стоимости плитки, а также размера оплаты рабочим, которую будут ее укладывать. Конечно, хозяин может попробовать положить такое отделочное покрытие на пол самостоятельно. Но при этом варианте высокого качества результата не стоит ожидать.