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Что такое монокуляр

Монокуляр можно сравнить с миниатюрным маломощным телескопом. В руке это устройство удерживается, как бинокль, но люди смотрят в него одним глазом, как в зрительную трубу. Спецификации монокуляров похожи на параметры бинокля и подзорных труб, но его размеры намного меньше.

Компактность является основным отличительным признаком и в то же время, преимуществом данного оптического прибора: некоторые модели не больше большого пальца и не толще обычной пишущей ручки. Любой монокуляр можно легко положить в карман или маленькую сумочку. Когда нет места для зрительной трубы или даже самого маленького бинокля, вы всегда можете взять с собой этот прибор: он может понадобиться в любой момент.

Если вы поймете, что плохо видите что-то на расстоянии, пришло время подумать о покупке монокуляра. Если вы охотник и не можете понять, что там в поле - зверек или большой камень - выньте монокуляр из кармана и посмотрите. А что там написано на четвёртом этаже торгового центра? - Также - вытащите этот оптический прибор из вашей сумочки и посмотрите. Монокуляр может также служить в качестве увеличительного стекла: просто посмотрите на объект через лупу.

Но, если вам нужно какое-то время осматривать огромную площадь, то лучше купите бинокль. При использовании данного прибора оба глаза участвуют, что помогает уменьшить зрительное напряжение. Поэтому, когда дело доходит до серьезных наблюдений, монокуляр не подходят. То есть, монокуляр вам понадобится ля краткосрочного наблюдения, а бинокль - для долгосрочного.

Но первый всегда может быть с вами, в отличие от второго. Представьте себе: услышав пение птиц на расстоянии, вы можете увидеть «певца» и даже стать свидетелем «монолога» живой птицы. Да, есть несколько ситуаций, в которых можно удовлетворить своё любопытство, благодаря монокуляру.

Более того, стоит напомнить, что очень отдаленные предметы в монокуляр рассмотреть невозможно. Для этого подойдёт подзорная труба. Однако, она не может быть всегда с вами - ведь  неё немалый вес и размеры - в сумке её носить невозможно. Более того, нередко её ставят на специальный штатив. И здесь тоже выручает монокуляр высокой кратности.

19 апрель 2018 /
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