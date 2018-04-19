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Английский для руководителей

Это отлично, когда руководитель компании стремится не останавливаться на достигнутой более обширной профессиональной компетентности в узкой специализации своей деятельности. Но не менее значимым в современном мире является определенный диапазон качеств, которые непосредственно не влияют на профессионализм, но они должны присутствовать для прогрессивного и продуктивного ведения предпринимательской деятельности.

Неудивительно, что одним из таких качеств является способность вести переговоры и сотрудничать во всех отношениях с иностранными компаниями-партнерами. Для этого, разумеется, необходимо освоить, по крайней мере, один иностранный язык и профессиональные узкоспециализированные термины и фразы на этом языке. Безусловно, целесообразно выучить международный язык - английский.

Деловые английские программы для менеджеров и руководителей имеют множество очевидных преимуществ, которые включают следующие:

  1. Удобная социальная среда, наиболее благоприятная для акцентирования на целях: вы будете проводить время в кругу сторонников, союзников, которые задают схожие цели и руководствуются идентичными приоритетами.
  2. Погружение в атмосферу носителей языка. Бизнес-образование часто проводится в значительно сокращенных временных рамках, поскольку людям, занимающим должности высокого уровня, невозможно отказаться от бизнес-процесса на длительное время. Практически, в течение двух недель и стремясь максимизировать объем знаний в профессионально-ориентированном английском, желательно полностью погрузиться в соответствующую среду, не отвлекаясь на другие виды деятельности.

Прежде чем посетить курсы английского языка для руководителей, чтобы начать программу, вас попросят заполнить анкету. Вопросы будут касаться вашей сферы деятельности, интересов и желаний, так что специалисты могут выбрать лучший курс обучения для жителей Киева. Обращаться к ним можно на сайте https://alohapro.in.ua/.

Таким образом, вы попадете в группу, где, возможно, вы познакомитесь с полезной информацией для своего бизнеса, что в конечном итоге приведет к успешному сотрудничеству на международном секторе.

19 апрель 2018 /
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