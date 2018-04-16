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Где применяются бактерицидные облучатели?

Бактерицидными облучателями называются приборы, которые используют, чтобы произвести кварцевание воздуха и всех поверхностей в комнате, с целью обеззаразить их. Делается это благодаря ультрафиолетовым лучам, что обладают бактерицидным эффектом. Данное устройство поможет уничтожить различные виды вирусов и бактерий, множество грибков и других микроорганизмов, что имеют инфекционный характер. Бактерицидные облучатели также называются «кварцевыми лампами» и «бактерицидными лампами», так как в устройствах используют именно данные типы ламп. Если тебе необходимо такое устройство, посмотри здесь бактерицидные облучатели, что представлены в большом ассортименте и с подробным описанием, чтобы легче было выбрать из всех вариантов самый подходящий.

Виды бактерицидных облучателей

В зависимости от конструкции и способа действия все бактерицидные облучатели делятся на 3 типа:

  • Открытый тип, который представляет собой простую лампу, что вырабатывает ультрафиолетовые волны. Такой тип облучателя разрешено применять в пустом помещении, без присутствия людей, так как устройство не защищено и не оснащено вентилятором для циркуляции воздуха. Открытый вариант прибора имеет различные крепежи, что позволяют устанавливать его в любом удобном месте. Эффективность работы данного устройство приравнивается к 100%. Оно обеспечивает кварцевание как воздуха, так и всей комнаты в целом.
  • Закрытый бактерицидный облучатель, что также называют рециркулятором. Он считается безопасным для живых организмов и может использоваться даже в людном месте. Прибор выполняет антимикробную функцию и благодаря дополнительным фильтрам способен очистить воздух от воздействия пыли и химических средств.
  • Комбинированный тип бактерицидного облучателя, что оснащен защитным экраном, который обеспечивает направление потока как вверх, так и вниз. При работе данного устройства можно присутствовать в комнате, но не более 15 минут. Эффективность такого прибора будет зависеть от выбранной модели и ее мощности.

Посмотреть любой из описанных типов устройств удобно на Медтехника Ортосалон, где можно почитать подробную информацию и рекомендации по использованию.

Сферы применения бактерицидных облучателей

На сегодняшний день бактерицидные облучатели стали очень популярными во многих учреждениях и местах общественного назначения. Кроме того их приобретают и для дома, чтобы произвести антимикробное воздействие, когда кто-то из членов семьи заболел гриппом. В целом все кварцевые лампы можно разделить на несколько видов применения:

  • В медицинских целях, где используют устройства с фиксацией к стенам или потолку или же оснащенные колесиками ля передвижения. Их применяют для дезинфекции воздуха, при которой уничтожаются разного рода микроорганизмы, вирусы и бактерии, что встречаются на поверхности.
  • В быту, где зачастую выбирают лампы для кварцевания, что удобно перемещаются по квартире, выполняя обеззараживание всех комнат.
  • Для дезинфекции питьевой воды, что часто применяют при пользовании водой из крана.
  • Для спортивных комплексов и бассейнов, чтобы производить обеззараживание воды и всего пространства помещения.

Правила использования бактерицидного облучателя

Очень важно, пользуясь кварцевыми лампами, соблюдать определенные правила, которые помогут обезопасить себя от воздействия вредных УФ-лучей. Главными мерами безопасности являются:

  • наличие специально подобранных очков при пользовании прибором открытого типа;
  • перемещение из обрабатываемой комнаты всех комнатных растений;
  • выход из помещения при работе устройства;
  • проветривание комнаты после использования озоновых бактерицидных ламп.

Таким образом, бактерицидные облучатели являются незаменимыми помощниками, как в медицине, так и в быту. Они создадут здоровую и безопасную атмосферу, обеззаразив всю внутреннюю среду помещения.

16 апрель 2018 /
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