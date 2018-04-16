Как выбрать mp3 плеер

Время, когда меломану, уходя из дома, приходилось брать с собой громоздкий CD-плеер и сумочку с дисками, давно кануло в лету. Около 10 лет назад новый виток эволюции техники подарил нам первые mp-3-плееры. И хотя они были примитивны и лишены «наворотов», очень скоро из занятой ниши их стали вытеснять устройства более функциональные.

Теперь такие свойства, как, например, водонепроницаемость MP3-плеера или его оригинальная форма, уже никого не удивляли. Объём памяти нового поколения плееров возрос до 32Гб, а это на порядок выше, чем у первых, примитивных устройств.

Интернет-магазины MP3-плееров наперебой предлагают свой товар, бередя душу покупателя, не искушённого в новинках мира мультимедиа. В борьбе за растерянного клиента зачастую побеждают сайты, обещающие скидки, подарки и бонусы. Поэтому, выбирая для себя MP3-плеер ipod nano или MP3 - плеер apple ipod touch, обратите внимание на репутацию Интернет-магазина, где собрались отовариться, во избежание пресловутой второй стороны медали.

Далее по ссылке Вы можете ознакомиться с обзорами на различные гаджеты и девайсы.

Приоритеты в требованиях к плееру определяются исключительно целью его использования. Для прогулок или пробежек достаточно будет, чтобы MP3 - плеер качественно воспроизводил музыку и имел fm-радио. Активное использование гаджета предполагает не только прослушивание аудиофайлов, но и просмотр изображений или видеофайлов. Поэтому стоит обратить внимание на MP3 и MP4 плееры с bluetooth и другими полезностями.

Дизайн плеера - важная деталь, но в первую очередь остановимся не на нём, а на обзоре основных типов плееров, их особенностях и отличиях. Плеер со встроенным жёстким диском имеет объём в 20дВ и более. Такие гаджеты вмещают в себя море картинок, аудио- и видеофайлов. Со временем такие устройства совершенствуются как внешне, так и функционально. Среди их недостатков - их немалые размеры, наличие подвижных составляющих, увеличивающих риск механического повреждения и проблема замены аккумулятора через несколько лет после начала эксплуатации.

Встроенная флэш-память позволяет плееру иметь компактный размер и не иметь подвижных деталей. Однако объём памяти флэш-плеера всё же мал (обычно он не превышает 8 Гб). Ну, и цена, которая, как известно, обратно пропорциональна размеру плеера. Плеер со встроенным микро-жёстким диском включает некоторые преимущества и недостатки вышеупомянутых видов MP3. Такое устройство создано для альтернативы выбора и рассчитано на покупателя, готового на компромисс.

Ну и совет напоследок: если покупатель следит за новинками рынка мультимедиа, достаточно найти в Инете объявление об обмене MP3 - и получить возможность обменять свой плеер на устройство более новой модели с доплатой.

Источник: Textraiders.ru