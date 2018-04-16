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Хочешь знать где купить недорогие мужские кроссовки в Киеве

В ассортименте мужской обуви кроссовки занимают первое место. И спортивные, и для повседневной носки, они наиболее востребованы и популярны. Выпуском кроссовок сегодня занимаются десятки уже именитых производителей и сотни начинающих: спрос, как известно, рождает предложение. Потому такая обувь имеет право, чтобы знать историю ее происхождения.

Не передавая всю хронологию развития кроссовок – обуви для любого возраста, для спорта и прогулок, надо сказать о том, как они выглядели на самом старте. А было это в конце ХУШ века, когда появилась обувь на каучуковой подошве с парусиновым верхом. Самая непритязательная тогда, обувь шилась одинаковой что на правую, что на левую ногу. Позже появились модели высотой до лодыжки, с элементами укрепления носка и пятки. Но главных своих качеств – удобной и мягкой обуви, делающей шаги неслышными, кроссовки не утратили. Только прибавили еще одно название: сникерсы. Так и сегодня американцы называют кроссовки за их комфорт, за то, что помогают избежать растяжение ступни как при длительной ходьбе, так и во время занятий спортом.

В истории моды есть раздел, посвященный дебюту американской компании Converse, выпустившей в 1917 году первую линейку спортивной обуви для баскетболистов – кроссовки Converse All-Stars. Европа приступила к массовому пошиву такой обуви в 1924 году. Тогда впервые появились сегодня всемирно известные бренды Пума и Адидас. Другими словами, стартовала индустрия спортивной обуви.

Сегодня ведущие компании мира работают в рамках собственной полтики выпуска кроссовок. Но есть неизменные точки соприкосновения: Адидас, Найк, Пума, Рибок и десяток других компаний .Если Вы решили купить кроссовки недорого в Киеве то, качественная система амортизации, эргономичность моделей, внешний и внутренний дизайн вам обеспечены. Дл каждого вида спорта выпускается определенный модельный ряд кроссовок. Создается он в тандеме со спортивными врачами, тренерами и самими спортсменами. Есть еще одно незыблемое правило: спортивные кроссовки должны быть из натурального материала. И кожа – самый лучший.

Но мужские кроссовки выступают еще в одной ипостаси: их охотно носят как повседневную обувь. Объясняется это комфортом и надежностью. А еще органичностью в комплекте с джинсами. Превзойти эту универсальную пару «джинсы + кроссовки» не удается. Да и не стоит: тандем оправдан, проверен на практике. Обновляемые, осовремененные кроссовки с логотипом Пумы, Адидаса, Найка и другими лейблами заслужили свое место в имидже мужской половины.

16 апрель 2018 /
Хочу все знать
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