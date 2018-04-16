3 правила створення прибуткового бізнесу в Інтернет, заснованого на захопленні, хобі, пристрасті або улюбленій справі!

Створення прибуткового інформаційного бізнесу в Інтернеті, заснованого на захопленні, хобі, пристрасті або улюбленої справи, можливо тільки за умови виконання трьох простих правил.

Правило 1. Захоплена людина про своє захоплення може говорити багато і цікаво

Людина, яка чимось пристрасно захоплена, може говорити про своє захоплення багато і цікаво. Вона ніколи не буде відчувати нестачу в темах для статей, інформаційних продуктів та інших матеріалів, які необхідно створити для розвитку власного проекту.

Захоплена людина з легкістю зможе провести майстер-клас, вебінар, тренінг, спілкуватися з цільовою аудиторією проекту на їх мові і розуміти, що їй потрібно в той чи інший момент часу. Адже він займається тим, що йому подобається і приносить справжнє задоволення.

Упевнений, що серед ваших знайомих є люди, пристрасно захоплені інтернет маркетингом. Поспостерігайте, як вони поводяться і як багато і довго можуть розповідати про своє улюблене заняття.

Правило 2. Якщо одна людина має якесь захоплення, знайдуться і інші люди, захоплені тим же

Як правило, якщо людина захоплена якоюсь справою, завжди знайдуться люди, які захоплені тим же. Вони читають спеціалізовану літературу по темі свого захоплення, відвідують різні тематичні заходи, підписуються на поштові розсилки, збираються на тематичних онлайнових і офлайнових заходах, спілкуються між собою.

Правило 3. Людина, яка має якесь захоплення, завжди витрачає гроші на своє захоплення

Якщо людина захоплена якоюсь справою, відчуває від нього моральне задоволення і отримує радість, вона постійно витрачає на нього свої гроші. Грошові кошти йдуть на придбання спеціалізованої літератури, обладнання і пристосувань, відвідування майстер-класів, тренінгів, оплату участі в різних заходах клубного характеру.

Завдяки тому, що захоплені люди витрачають гроші на своє захоплення, підприємець отримує прибуток від продажу власних товарів і послуг.

Поясню на простому прикладі, як працює це правило.

Захоплення Інтернет маркетингом

Припустимо, що ви захоплюєтеся інтернет маркетингом проводите час на різних форумах і онлайн заходах. Вас як професіонала цікавить все: нові способи інтернет продажів, новинки в інтернет маркетингу, в програмному забезпечені та багато іншого, що дозволить вам бути «найкращим» маркетологом.

Щоб бути в курсі «останніх подій» ви проходите курси seo онлайн, підписуєтеся на журнали з інтернет маркетингу, купуєте спеціалізовану літературу, берете платні уроки у професіоналів. Ви постійно витрачаєте гроші на власне захоплення, яке приносить вам моральне задоволення.

Виконання цих трьох правил є основою для створення успішного бізнесу в інтернеті, заснованого на захопленні, хобі, пристрасті або улюбленій справі. Якщо якесь із правил неможливо, можна сказати, що бізнес заснований на власному захопленні створити нереально, а якщо він і буде створений, в найшвидшому часі він затихне і просто перестане існувати.

Поясню це на двох прикладах.

Бізнес заради грошей. Провал забезпечений!

Якщо при організації власного бізнесу виконується тільки правило 2 і 3, і людина займається ним тільки заради швидкого заробітку грошей, комерційний проект з самого початку приречений на провал. Це пов'язано з тим, що людина займається тим, що її не подобається, не цікаво і не приносить морального задоволення.

Вона не в змозі буде підтримувати роботу проекту протягом тривалого проміжку часу, генерувати для нього контент, виконувати роботи по його просуванню і розкрутці. Люди будуть відчувати фальш в тому, що він робить і з часом у них пропаде інтерес до цього проекту.

Немає грошей, немає прибутку, немає бізнесу!

Якщо при організації власного бізнесу виконується тільки правило 1 і 2, але не виконується правило 3, забути про бізнес можна назавжди. Це пов'язано з тим, що люди, які мають власне захоплення, хобі, пристрасть або улюблену справу не готові витрачати на нього свої гроші. В цьому випадку заробити гроші з цим захопленням неможливо. Немає грошей, немає прибутку, немає бізнесу!

Заробити в сфері свого захоплення, хобі, пристрасті або улюбленої справи можна тільки в тому випадку, коли люди готові витрачати на нього свої гроші!

Перш ніж ви почнете працювати над створенням власного бізнесу в інтернеті, заснованого на ваше захоплення, рекомендую перевірити його ідею на життєздатність згідно описаним правилами. Якщо всі правила виконуються - ви можете їм займатися, якщо ж ні - варто серйозно подумати чи варто займатися організацією такого бізнесу.