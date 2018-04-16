Вспомните, как часто Вам приходилось сидеть в стороне, когда остальные веселились, танцевали и выпивали. Вы с завистью смотрели на шумные гуляния и ждали, когда и на Вашей улице будет праздник. Буду рад Вас поздравить! Это время пришло: с увеличением спроса на услугу «Трезвый водитель», Вы можете не беспокоиться за путь домой или за оставленный на ночь у дома автомобиль!

Из-за ужесточения требований ГИБДД к трезвости водителей, спорах о том, можно ли пить кефир или квас перед дорогой, услуга «Трезвый водитель» начинает предоставляться всё большим и большим количеством таксопарков и даже создаются фирмы, ориентированные только в направлении сопровождения клиентов и отгона автомобилей в указанное место. Услуги предоставляемые компанией представленной на сайте https://jetline.kz/ помогут не только доставить автомобиль или довезти вас домой, но и помогут выполнить грузоперевозки.

Услуга трезвый водитель, или как её ещё называют, «Пьяный водитель» (с какой стороны посмотреть) подразумевает отгон автомобиля клиента в указанное место или сопровождение клиента, находящегося в нетрезвом виде. По сути дела, Вы нанимаете личного шофёра на вечер. Как правило, на работу принимаются высококвалифицированные водители, так что Вы можете полностью доверить им свой автомобиль. Но настоятельно рекомендуем Вам разузнать о компании, в которую Вы собираетесь обратиться. Это можно сделать через интернет.

Стоимость на услуги составляет в среднем 1500-2000, в зависимости от времени, занимаемого на перегон авто и места назначения. У разных компаний свои тарифы и бонусы. В некоторых приходится оплатить обратную дорогу водителя на такси, в некоторых нет. Обязательно ознакомьтесь с тарифами, прежде чем воспользоваться услугой, чтобы не попасть в затруднительное положение.

И, в заключение, помните, выезжая на дорогу в нетрезвом виде, Вы ставите под угрозу не только свою жизнь и сохранность автомобиля, но и жизни Ваших пассажиров и пешеходов. Поэтому подумайте дважды: ехать, поставив под угрозу жизни и сохранность автомобиля или отдыхать, не волнуясь за себя и авто, воспользовавшись услугой «Трезвый водитель».