Флоатинг – настоящая релаксация и незабываемы ощущения невесомости!

Как часто мы устаем от городской суеты и работ? СПА—процедуры позволяют почувствовать легкость, они избавляют от негативных эмоций и стабилизируют психоэмоциональное здоровье. К такому виду уникальных СПА-процедур относится и флоатинг, который пользуются большой популярностью у тех, кто хочет почувствовать настоящий релакс.

Флоатинг появился еще в 50-х годах прошлого века. При этом такая технология воздействия на организм предназначалась в большей степени для спортсменов, которым был необходим отдых и восстановление после изнурительных тренировок. Но она постепенно стала набирать обороты в сфере косметологии и СПА-процедур.

Что собой представляет флоатинг?

Во время сеанса человек остается наедине со своими мыслями. Он словно погружается в особы транс. Сам по себе флоатинг делается в специализированной депривационной камере. Что она представляет собой? Капсула идеально подходит под параметры роста взрослого человека. В ней имеется особый солевой раствор. Английская соль приготовляется в такой концентрации, которая превышает концентрацию соли в Мертвом море. При этом человек погружается в раствор, который держит его тело полностью на плаву. Преимущества процедуры кроются в следующем:

Капсула имеет значительный размер, что позволяет ей полностью избавить посетителя от приступа клаустрофобии, если таковая имеется у человека. Никакого чувства страха вы точно не почувствуете;

Плотные стены камеры не пропускают света и постороннего звука. Вы оказываетесь в особом вакууме, который изолирует вас от негативного воздействия окружающего мира;

Погружение в тишину и беззвучие позволяет отключиться от внешних проблем и настроиться на получение исключительно позитивных и положительных эмоций;

Соль обладает целебными свойствами, поэтому она не наносит вреда здоровью. Научно доказано то, что концентрированный раствор соли самым благотворным образом влияет на эпидермис, улучшая его структуру, регенерируя ткани, делая тем самым кожу молодой и полностью здоровой;

Регулируемая температура воды. Создается уникальный эффект, при котором человек попросту не чувствует своего веса. Создается ощущение, что вы попросту находитесь в состоянии некой невесомости.

По желанию клиента в депривационной камере может включаться умиротворяющая музыка. Это может быть легкая мелодия, пение птиц, релаксационные песни, звуки воды. Подобный эффект помогает за кратчайшие сроки достичь полного релакса. При первой процедуре флоат-камеру можно не закрывать до конца. Это поможет избежать страха и неприятных ощущений, связанных с закрытым пространством.

Кому подходит данная процедура?

Стоит сказать то, что флоат-процедура подходит любым людям фактически без каких-либо противопоказаний. Она показана при состоянии повышенной тревоги, депрессии, неконтролируемой паники. В ее результате можно снять практически любой, даже самый серьезный и неприятный стресс.

Не всегда людям подходит концентрированная соль. У некоторых посетителей отмечается повышенная чувствительность к морской соли. Поэтому стандартный сеанс можно заменить на сухой флоатинг, при котором человек ложится на специальное одеяло, которое поддерживает его тело в состоянии невесомости.

Беременным женщинам также будет полезно посетить флоат-камеру. В таком состоянии существенно увеличивается общая масса тела, что в свою очередь создает сильнейшую нагрузку на позвоночный столб. Благодаря сеансу можно забыть о мышечных миалгиях и болях. Поэтому физиотерапевты активно рекомендуют ее женщинам.

Пройти сеанс релаксации в флоат-камере можно и тем, кто работает на работе, напрямую связанную со стрессовыми ситуациями. В результате благотворного воздействия можно успешно справиться со своими страхами и нарастающими фобиями.

Детям также полезен флоатинг, особенно если в анамнезе наблюдаются патологии, связанные с ДЦП, болезнями опорно-двигательного аппарата, если присутствует так называемый мышечный гипертонус. Но перед посещением не лишним будет консультация детского педиатра, который поможет составить график посещений депривационной капсулы.

Автор статьи: https://www.floasis.ru/