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Конструкция солнечной панели для частного пользования

В последние 10 лет все регулярнее можно услышать о всевозможных выгодах приобретения солнечных батарей для частного и коммерческого пользования. Панель прекрасно зарекомендовала себя, помогает сэкономить на коммунальных услугах.

Также, монтаж солнечной системы на крыше коттеджа или частного дома <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->http://wattsun.com.ua/solar-stations/30kvt/ гарантирует абсолютную автономность. Что это означает? Всё достаточно просто. При порче электропроводов, падающих электроэнергию к домам в деревне, в определенном населенном пункте, собственники не будут мучиться. Посудомоечные и стиральные машинки, телевизор, электрический котел отопления, компьютер, СВЧ печь замечательно будут функционировать. По сути, коттедж не зависит от общего электропитания, работая на собственной солнечной системе. Это удобно и практично!

Устройство солнечной системы

Наверное, главными элементами, поглощающими энергию солнца, являются солнечные панели, устанавливающиеся на крыше дома. Система оснащена фотоэлементами, которые состоят из поликристаллического либо монокристаллического кремния. Иными словами панель, делается либо на основе одного либо другого фотоэлемента.

  • Монокристаллический кремний имеет КПД 17,5 %.
  • Поликристаллический элемент имеет КПД 16 %.

Монокремний был открыт в XVIII веке шведским химиком. На заводах данный элемент получают с помощью расплава SiO2. Процесс расплава происходит при температуре 1800 °C в специальных сталеплавильных печах. Также данный материал используют при создании микросхем.

Поликристаллический кремний представляет собой вещество из маленьких кристаллов кремния. Этот материал используется при создании технологичных жидкокристаллических экранов, при производстве подложек специализированных схем и тому подобное.

Последовательно присоединенные фотоэлементы

Фотоэлементы, установленные на крыше, соединяются друг с дружкой в определенной последовательности. Днем такая конструкция собирает свет Солнца, передает его для сохранения на батарею аккумулятора. Чтобы зарядить свинцовый аккумулятор 12 В — необходимо установить около 36 фотоэлементов.

Чтобы система работала бесперебойно, качественно поглощала свет Солнца для его последующей эксплуатации в бытовых целях, необходимо воспользоваться помощью специалистов при монтаже батареи. Самостоятельный монтаж грозит неправильной работой солнечной панели в дальнейшем.

13 апрель 2018 /
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