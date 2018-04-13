Какой самый большой город?
Величину города можно оценивать по разным критериям, но большинство оценщиков сходятся на том, что самой большой является столица Японии. Однако, необходимо учесть, что Токио не мегаполис как таковой и является префектурой, которая включает в себя 4 округа, 23 муниципалитета, 1 уезд и 26 городов.
Какой самый большой город в мире?
В итоге получается, что при номинальном числе жителей около 13 млн человек, в Токио проживает 35 млн. Площадь города-гиганта составляет более 2000 кв. км, а его плотность – 6 000 чел/кв. км. Является одним из наиболее экономически развитых городов мира, а его ВВП даже превышает ВВП многих стран, включая Австралию.
Рейтинг городов России
Несмотря на то, что значительная часть городов исчезает с карты страны, в некоторых российских городах прирост населения просто зашкаливает. Рейтинг городов России по численности населения:
- Назрань, Ингушетия. За 25 лет увеличилась на 84%.
- Михайловск, Ставропольский край. Разросся почти на 86%.
- Карабулак, Ингушетия. Плюс 89%.
- Хасавюрт, Дагестан. Прибавил без малого 92%.
- Избербаш, Дагестан. Прибавил 99%.
- Всеволожск, Ленинградская область. Плюс 101,5%.
- Шали, Чечня. Плюс 101,6%.
- Губкинский, Ямало-Ненецкий АО. Прибавил 106,1%.
- Котельники, Московская обл. Плюс 126%.
- Ханты-Мансийск. Плюс 171,3%.
В каких городах России есть метро?
Первое метро было построено в Москве, когда в ней жило немногим более миллиона человек, а основным средствам извоза была лошадь. Проект был разработан уже в 1901 году, но он был отклонен. Городские власти не устроило то, что метрополитен лишит городскую казну доходов от извоза.
Повторную попытку предприняли 11 лет спустя – в 1912 году, однако тогда дело не пошло, поскольку Первая мировая война отодвинула эту задачу на задний план. Последовавшая затем гражданская война и вызванная ей разруха также не способствовали строительству метрополитенов.
Реальное строительство началось только в 1931 году, уже при Советской власти. В 1935 году Московский метрополитен начал свою работу, которую прервал только во время Великой Отечественной войны.
Следующим городом, получившим метрополитен, стал Нижний Новгород (1955 год). В 1986 году метро получил Новосибирск, а год спустя – Самара. Последней в этом списке стала Казань, в которой метрополитен появился в 2005 году.
В 2019 году запланирован запуск метрополитена в Челябинске. Кроме того, разрабатывается проект строительства метрополитена в Воронеже.
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