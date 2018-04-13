Величину города можно оценивать по разным критериям, но большинство оценщиков сходятся на том, что самой большой является столица Японии. Однако, необходимо учесть, что Токио не мегаполис как таковой и является префектурой, которая включает в себя 4 округа, 23 муниципалитета, 1 уезд и 26 городов.

Какой самый большой город в мире?

В итоге получается, что при номинальном числе жителей около 13 млн человек, в Токио проживает 35 млн. Площадь города-гиганта составляет более 2000 кв. км, а его плотность – 6 000 чел/кв. км. Является одним из наиболее экономически развитых городов мира, а его ВВП даже превышает ВВП многих стран, включая Австралию.

Рейтинг городов России

Несмотря на то, что значительная часть городов исчезает с карты страны, в некоторых российских городах прирост населения просто зашкаливает. Рейтинг городов России по численности населения:

Назрань, Ингушетия. За 25 лет увеличилась на 84%.

Михайловск, Ставропольский край. Разросся почти на 86%.

Карабулак, Ингушетия. Плюс 89%.

Хасавюрт, Дагестан. Прибавил без малого 92%.

Избербаш, Дагестан. Прибавил 99%.

Всеволожск, Ленинградская область. Плюс 101,5%.

Шали, Чечня. Плюс 101,6%.

Губкинский, Ямало-Ненецкий АО. Прибавил 106,1%.

Котельники, Московская обл. Плюс 126%.

Ханты-Мансийск. Плюс 171,3%.

В каких городах России есть метро?

Первое метро было построено в Москве, когда в ней жило немногим более миллиона человек, а основным средствам извоза была лошадь. Проект был разработан уже в 1901 году, но он был отклонен. Городские власти не устроило то, что метрополитен лишит городскую казну доходов от извоза.

Повторную попытку предприняли 11 лет спустя – в 1912 году, однако тогда дело не пошло, поскольку Первая мировая война отодвинула эту задачу на задний план. Последовавшая затем гражданская война и вызванная ей разруха также не способствовали строительству метрополитенов.

Реальное строительство началось только в 1931 году, уже при Советской власти. В 1935 году Московский метрополитен начал свою работу, которую прервал только во время Великой Отечественной войны.

Следующим городом, получившим метрополитен, стал Нижний Новгород (1955 год). В 1986 году метро получил Новосибирск, а год спустя – Самара. Последней в этом списке стала Казань, в которой метрополитен появился в 2005 году.

В 2019 году запланирован запуск метрополитена в Челябинске. Кроме того, разрабатывается проект строительства метрополитена в Воронеже.